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В Киеве на метро "Лесная" загорелась маршрутка

Пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал.

Сегодня утром в Киеве загорелась маршрутка. К счастью, пассажиры уже вышли на конечной остановке, в автобусе находился только водитель, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел в 8:45 на станции метро "Лесная". Водитель начал тушить пожар самостоятельно и вызвал спасателей. Огонь локализовали за несколько минут, и в 9:07 уже его потушили.

В результате пожара салон автобуса уничтожен, люди не пострадали.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, на выходных в Харькове на ходу загорелась маршрутка. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело.

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