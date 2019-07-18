В Киеве на метро "Лесная" загорелась маршрутка

Сегодня утром в Киеве загорелась маршрутка. К счастью, пассажиры уже вышли на конечной остановке, в автобусе находился только водитель, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел в 8:45 на станции метро "Лесная". Водитель начал тушить пожар самостоятельно и вызвал спасателей. Огонь локализовали за несколько минут, и в 9:07 уже его потушили.

В результате пожара салон автобуса уничтожен, люди не пострадали.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, на выходных в Харькове на ходу загорелась маршрутка. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело.