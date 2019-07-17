​В Киеве на Теремках грузовик упал с путепровода

Ночью 17 июля в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo свалился с путепровода, пишет "Информатор".
Автомобиль по неизвестным причинам потерял управление, снес два столба и отбойник, упал вниз и перевернулся.
Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.
Авария произошла на Одесской площади.
Водитель жив, он не получил серьезных травм и от госпитализации отказался.