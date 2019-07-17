Зарплаты членов ЦИК в июне в среднем составили 252 тысячи гривен

Кроме оклада, каждый член комиссии получил премию в 200% размере и 100% персональные надбавки.

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии в июне составила от 226,6 тыс. гривен до 304,8 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос агентства "Украинские новости".

Председатель комиссии Татьяна Слипачук заработала в июне 248 442 гривны, из которых ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 53 тыс. гривен, персональная надбавка – 37 тыс., а премия - почти 106 тыс. грн.

Заместители главы ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 гривен зарплаты соответственно, из которой оклад составляет почти 48 тыс., а премия – более 90 тыс.

Самая высокая зарплата в июле была у секретаря Центризбиркома Наталии Бернацкой – 304 763 гривны, из которых оклад составляет 48 тыс., премия – более 95 тыс., а еще более 42 тыс. - доплата за работу в выходные дни за в феврале-апреле.

Зарплата остальных 12 членов ЦИКа в июне составила от 226,6 тыс. до 271,6 тыс. гривен.

Соответственно, в среднем одному члену Центризбиркома за июнь заплатили 252 тыс. гривен.