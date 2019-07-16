На Донбассе за день зафиксировано 4 обстрела, без потерь

С начала суток на Донбассе враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Обстрелам подверглись наши позиции вблизи Опытного, Новотроицкого, Верхнеторецкого и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.