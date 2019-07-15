Итальянская полиция изъяла у местных ультраправых арсенал оружия. Среди находок - ракета класса "воздух-воздух".

Во время спецоперации, которая проходила сразу в нескольких итальянских городах, правоохранители задержали трех человек. Кроме оружия, также обнаружено большое количество неонацистской символики, передает ВВС.

Итальянские СМИ сообщают, что серия рейдов состоялась в рамках расследования дела местных праворадикалов, которые оказывали поддержку боевикам на Донбассе.

Фото: EPA/UPG

По данным итальянской прессы, задержанные - это 50-летний

активист ультраправой партии Forza Nuova Фабио дель Берджолло, 42-летний гражданин Швейцарии Алессандро Монти и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.

В начале июля суд города Генуя уже признал виновными трех других мужчин, которые воевали на стороне боевиков в Донецкой и Луганской областях.

Фото: Italian police

Двое из них - итальянец Антонио Катальдо и уроженец Албании Олси Крутани проведут за решеткой 2 года и 8 месяцев. Третий, гражданин Молдовы Владимир Врбитчи, приговоренк 1 году и 4 месяцам тюрьмы.

Напомним, 12 июля суд присяжных итальянского города Ассизи приговорил к 24 годам тюрьмы бойца украинского бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Его признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли во время боев под Славянском в 2014 году.