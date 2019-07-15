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Самолеты Boeing серии МАХ взлетят не раньше 2020 года, - СМИ

Агентство по безопасности США пока не дало разрешения на регулярные перевозки.

Самолеты Boeing серии МАХ взлетят не раньше 2020 года, - СМИ
Фото: Wikipedia

Самолеты Boeing 737 MAX, скорее всего, не смогут возобновить регулярные пассажирские перевозки в текущем году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Самолеты Boeing 737 MAX вряд ли восстановят пассажирские перевозки к 2020 году - потребуется время для устранения неполадок в программном обеспечении управления полетом и выполнения других шагов", - сказано в сообщении.

Несмотря на то, что авиапроизводитель провел все тесты и подал документы в разрешительное ведомство США, четких сроков его рассмотрения или одобрения нет.

Напомним, 9 октября 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. На его борту находилось 189 человек и ни один не выжил. 10 марта 2019 случилось второе крушение самолета этой же модели. Всего через шесть минут после взлета разбился по пути из столицы Ефиопии Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, которые были на борту, погибли.

Сразу после этой катастрофы, многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) и Госавиация Украины.

5 апреля 2019 года в Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки в работе программного обеспечения.

В мае-июне в компании Boeing заявили об обновлении программного обеспечения и успешном его тестировании. Ожидалось, что лайнеры серии МАХ поднимутся в воздух уже в августе.

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