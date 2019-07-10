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Пассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателя

Угрозы падения самолета не было.

Пассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателя
Самолет авиакомпании Delta Airlines

Пассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателя самолета.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

На видео, снятом пассажиром на недавнем рейсе авиакомпании Delta Airlines, показали поврежденный двигатель, из-за которого экипаж самолета был вынужден совершить аварийную посадку воздушного судна в Северной Каролине (США).

На кадрах полета 8 июля носовой конус одного из двигателей самолета McDonnell Douglas MD-88 отделился, и пассажиры увидели, как он подпрыгивает в открытой части двигателя.

Люди, летящие в самолете из Атланты в Балтимор, рассказали, что кабина самолета начала заполняться дымом.

В сообщении компании Delta говорится, что "экипаж рейса 1425 Delta принял решение направиться в Роли, штат Северная Каролина, после получения сигнала о проблеме с одним из двигателей самолета". По словам авиационного эксперта Джона Кокса из компании Safety Operating Systems, выпадение "вертушки" двигателя - явление чрезвычайно редкое.

"Я работал над этим типом двигателя (Pratt and Whitney JT-8) с 1980 года, - сказал Кокс. - Я никогда не видел и не слышал о таком". По его словам, риска падения самолета не было, "поскольку все авиалайнеры могут летать с одним неработающим двигателем".

Напомним, ранее в аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета. Один из них поличил повреждения, а второй отправился в рейс.

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