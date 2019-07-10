Пассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателя самолета.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

На видео, снятом пассажиром на недавнем рейсе авиакомпании Delta Airlines, показали поврежденный двигатель, из-за которого экипаж самолета был вынужден совершить аварийную посадку воздушного судна в Северной Каролине (США).

На кадрах полета 8 июля носовой конус одного из двигателей самолета McDonnell Douglas MD-88 отделился, и пассажиры увидели, как он подпрыгивает в открытой части двигателя.

Люди, летящие в самолете из Атланты в Балтимор, рассказали, что кабина самолета начала заполняться дымом.

В сообщении компании Delta говорится, что "экипаж рейса 1425 Delta принял решение направиться в Роли, штат Северная Каролина, после получения сигнала о проблеме с одним из двигателей самолета". По словам авиационного эксперта Джона Кокса из компании Safety Operating Systems, выпадение "вертушки" двигателя - явление чрезвычайно редкое.

"Я работал над этим типом двигателя (Pratt and Whitney JT-8) с 1980 года, - сказал Кокс. - Я никогда не видел и не слышал о таком". По его словам, риска падения самолета не было, "поскольку все авиалайнеры могут летать с одним неработающим двигателем".

Напомним, ранее в аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета. Один из них поличил повреждения, а второй отправился в рейс.