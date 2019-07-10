Умер актер Рип Торн, сыгравший агента Z в фильме "Люди в черном"

За свою 60-летнюю карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

Знаменитый голливудский актер Рип Торн скончался во вторник, 9 июля, у себя дома в штате Коннектикут (США). Звезде культового фильма "Люди в черном" было 88 лет.

Об этом сообщают западные СМИ.

За свою 60-летнюю карьеру в кинематографе Торн снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе и в двух первых частях "Людей в черном", где он исполнил роль главы агентства "ЛВЧ", агента Z.

Настоящее имя актера Элмор Руал Торн-младший. Он родился 6 февраля 1931 года в Техасе. После окончания университета Торн отправился автостопом покорять Голливуд.

Среди других известных проектов с участием Торна, комедии "Без чувств", "Поднять перископ", а также "Мария Антуанетта", где Торн очень характерно исполнил роль французского короля Людовика XV.

В 1983 году Торн номинировался на "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Кросс-Крик", но победу тогда одержал Джек Николсон за картину "На языке нежности". А в 1996 году Торн получил телевизионную премию "Эмми" за роль в комедийном сериале "Шоу Ларри Сандерса".

Напомним, в июне в Калифорнии в возрасте 75 лет умер американский актер Макс Райт, известный по роли Уилли Таннера в комедийном сериале "Альф".