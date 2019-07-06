На кинофестивале в Карловых Варах, который завершился 6 июля, объявили победителей.
Как сообщил LB.ua продюсер фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие" Дмитрий Суханов, картине вручили спецприз жюри в конкурсе East of the West.
Фильм рассказывает о звукорежиссере, записывающем голоса редких животных. Трагикомедия – дебют Лукича в полном метре. Украинская премьера состоится на Одесском кинофестивале, где фильм участвует в национальном конкурсе.
Главный приз в секции East of the West получил фильм "Бык".
В основном конкурсе победила картина "Отец" болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вальчанова.
Напомним, кинофестиваль в Карловых Варах – один из крупнейших фестивалей восточноевропейского кино и имеет класс "А".