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Фильм "Мои мысли тихие" Антонио Лукича получил спецприз в Карловых Варах

Картина участвовала в конкурсной программе East of the West.

На кинофестивале в Карловых Варах, который завершился 6 июля, объявили победителей.

Как сообщил LB.ua продюсер фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие" Дмитрий Суханов, картине вручили спецприз жюри в конкурсе East of the West.

Фильм рассказывает о звукорежиссере, записывающем голоса редких животных. Трагикомедия – дебют Лукича в полном метре. Украинская премьера состоится на Одесском кинофестивале, где фильм участвует в национальном конкурсе.

Главный приз в секции East of the West получил фильм "Бык".

В основном конкурсе победила картина "Отец" болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вальчанова. 

Фото: Дмитрий Суханов

Фото: Дмитрий Суханов

Фото: Дмитрий Суханов

Напомним, кинофестиваль в Карловых Варах – один из крупнейших фестивалей восточноевропейского кино и имеет класс "А".

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