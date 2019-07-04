Главную роль в ремейке "Русалочки" сыграет 19-летняя афроамериканская певица

В новом фильме «Русалочка» от студии Disney главную роль героини Ариэль сыграет 19-летняя темнокожая R&B-исполнительница Холли Бэйли. Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что Бэйли с самого начала вызвала у режиссера ремейка Роба Маршалла интерес и была основной претенденткой на роль. Режиссер отметил, что девушка обладает редким сочетание души, молодости, сердечности и невинности. Кроме того, у нее великолепный певческий голос – эти качества необходимы, чтобы сыграть такую культовую роль.

Фильм станет первой главной ролью Бэйли. Ранее она сыграла в сериале «Повзрослевшие» и в спин-оффе «Черноватого».

В ремейке также сыграет 12-летний канадский актер Джейкоб Трамбле («Сомния», «Комната», «Сумеречная зона») и рэпер Нора Лам, который выступает под псевдонимом Awkwafina.

Все песни из оригинального анимационного фильма 1989 года попадут и в новый фильм. Также в нем будут новые дорожки композитора Алана Менкена и создателя «Гамильтона» Лин-Мануэля Миранды.

Напомним, потоковый сервис Disney+, который запустится в ноябре этого года, вырежет сцену Джима Кроу из мультфильма "Дамбо" 1941 года. Сцена изображает курящих сигары воронов, которые считаются слегка завуалированными расистскими карикатурами.

Также корпорация не будет показывать мюзикл "Песня Юга" 1946 года выпуска, который подвергается критике за изображения афроамериканцев в период после рабства.