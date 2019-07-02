На 10-м ОМКФ покажут новые фильмы Джармуша, Кантана Дюпье и Кена Лоуча

Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в этом году в 10-й раз, объявил фильмы внеконкурсной программы "Гала-премьеры".

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, в этой программе покажут участников крупных европейских кинофестивалей – Венеции, Канн и Берлинале. Среди них – новые фильмы Джима Джармуша, Кена Лоуча и Питера Стриклэнда.

Так, в программе:

"Оленья шкура" Кантана Дюпье (фильм-открытия Каннского "Двухнедельника режиссеров");

"Мертвые не умирают" Джима Джармуша (фильм-открытия Каннского кинофестиваля-2019);

"Маленькое красное платье" Питера Стриклэнда (участник конкурса в Сан-Себастьяне-2018);

"Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарта (номинант на "Оскар");

"Вас не было на месте" Кена Лоуча (участник основного конкурса Канн-2019);

"Золотая перчатка" Фатиха Акина (участник конкурса Берлинале-2019);

документальный фильм "Вайнштейн" Урсулы Макфарлен.

Кроме того, в программе "Фестиваль фестивалей" покажут новые фильмы Педро Альмодовара, Пон Чжун-Хо, Селин Скьяммы и других.

ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.