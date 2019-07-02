​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
ГлавнаяКультура

На 10-м ОМКФ покажут новые фильмы Джармуша, Кантана Дюпье и Кена Лоуча

Фестиваль объявил программу "Гала-премьеры".

На 10-м ОМКФ покажут новые фильмы Джармуша, Кантана Дюпье и Кена Лоуча
Постер 10-го ОМКФ
Фото: ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль, который пройдет в этом году в 10-й раз, объявил фильмы внеконкурсной программы "Гала-премьеры".

Как сообщает пресс-служба ОМКФ, в этой программе покажут участников крупных европейских кинофестивалей – Венеции, Канн и Берлинале. Среди них – новые фильмы Джима Джармуша, Кена Лоуча и Питера Стриклэнда.

Так, в программе:

  • "Оленья шкура" Кантана Дюпье (фильм-открытия Каннского "Двухнедельника режиссеров");
  • "Мертвые не умирают" Джима Джармуша (фильм-открытия Каннского кинофестиваля-2019);
  • "Маленькое красное платье" Питера Стриклэнда (участник конкурса в Сан-Себастьяне-2018);
  • "Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарта (номинант на "Оскар");
  • "Вас не было на месте" Кена Лоуча (участник основного конкурса Канн-2019);
  • "Золотая перчатка" Фатиха Акина (участник конкурса Берлинале-2019);
  • документальный фильм "Вайнштейн" Урсулы Макфарлен.

Кроме того, в программе "Фестиваль фестивалей" покажут новые фильмы Педро Альмодовара, Пон Чжун-Хо, Селин Скьяммы и других. 

ОМКФ пройдет с 12 по 20 июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также