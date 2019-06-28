​Construction 2019: что происходит с крупнейшим фестивалем современного искусства Днепра?

Фестиваль современного искусства и музыки «Конструкция» в этом году прошел в непривычном для себя формате. Вместо ожидаемого городского масштаба и десяти дней перемещений по забытым закоулкам Днепра, событие сжалось до трех дней и уместилось в две локации.

Фото: Yunona Prud / Конструкция Стена во дворе центра Современной культуры

Несмотря на то, что изначально «Конструкция» возникла как нечто совершенно инородное для Днепра, она довольно быстро стала частью местной мифологии. Одной из основных предпосылок к созданию фестиваля можно считать возвращение моды 90-х, начиная от визуальной эстетики и заканчивая рейв-вечеринками. На момент проведения первого фестиваля редкое событие в Днепре могло удовлетворить новый спрос. Независимых пространств, как и организаторов, было критически мало. «Махно-паб» и «Арт-Квартира» — два места, у которых был другой специалитет – в виде квартирников и небольших концертов. А вот для «Конструкции» рейвы и переосмысление городского пространства стали главными темами.

Другая причина популярности фестиваля — отсутствие конкуренции. В Днепре фестивали были и остаются исключительно музыкальными, достаточно вспомнить международные The Best City и «Jazz на Днепре». Либо же локальными, вроде «Стопудівки». О масштабных мероприятиях, посвященных современному искусству, даже не шло речи. Но и специфика региона никогда не диктовала на них запрос.

Зато организаторы подобрали удобный момент для проведения первой «Конструкции». Дебют состоялся в 2014 году, как раз в год, когда крупномасштабный The Best City прекратил свое существование. Поскольку новой или хотя бы похожей замены не нашлось, у «Конструкции» появился карт-бланш.

Современное искусство в городе концентрировалось очень точечно. Существовало всего две галереи — «Артсвіт» и «Я-галерея». Но выставочный формат ограничен в способах собственного проявления. Ему сложнее привлекать нового зрителя и популяризировать искусство за пределами своей территории. Формат фестиваля, благодаря своей динамике и разнообразию, справляется с этим намного лучше. И вместо того, чтобы пытаться вписать себя в контекст неповоротливого в культурном плане Днепра, организаторы Андрей Палаш, Екатерина Русецкая и Юлия Овчаренко начали работать с уже имеющимися, пусть и непривычными, площадками и локациями.

Фото: Yunona Prud / Конструкция Рейв-вечеринка, клуб Module

За шесть лет организаторам удалось максимально использовать городские ресурсы. Локации в рамках одной программы каждый год были расположены по всему городу. Масштабная рейв-вечеринка в заброшенном дворце культуры Ильича, концерт в научной библиотеке имени Олеся Гончара, нойз-концерт в органном зале и инсталляция на территории «Южного» вокзала — далеко не полный список событий и мест, которые за этот период были представлены в новом свете. «Конструкция» была повсюду, и Днепр превратился в одно большое арт-пространство. Оно вторгалось в обыденность, и в привычных декорациях возник альтернативный сценарий, другая жизнь, длиной в 10 дней.

Но в этом году все мероприятия были собраны в здании будущего центра Современной Культуры Днепра, а программа уместилась в три дня. Тем не менее, за это время на фестивале выступило 32 артиста из разных стран мира, от Уругвая до Чехии, и прошло 30 событий. Днем мероприятия проходили на территории Центра Современной Культуры, а ночью программа перемещалась в клуб Module — мекку днепровской электронной сцены.

В этом году архитектура и урбанистика снова стали одними из основных тем фестиваля. Только если в предыдущие года предлагалось изучить город и его культурную среду практически, в этот раз был сделан упор на предметные обсуждения. Для этого были организованы дискуссия «Простори та об’єкти: покинуті, незавершені, забуті. Власність та відповідальність» и воркшоп с представителями харьковский общественной организации Міські реформи — «Відчуття публічного». Также в лекционном зале прошла презентация книги «Радянський модернізм. Бруталізм. Постмодернізм. Будівлі та споруди в Україні 1955-1991 рр.» Алексея Быкова и Евгении Губкиной. Алексей рассказал о процессе создании книги и пригласил присоединиться к инициативе Savekyivmodernism, которая занимается сохранением памятников архитектурного модернизма. Кроме защиты киевских архитектурных объектов, вроде знаменитой «Тарелки» на Лыбедской, организация поддержала проект по восстановлению памятника «Дніпрові Хвилі» в Днепре. Эту скульптурную композицию советской мемориальной пластики 1980-х годов недавно снесли для расширения площади торгового центра.

Фото: Yunona Prud / Конструкция Стена во дворе центра Современной культуры

Короткометражный фильм «Сoncrete and unclear» рассказал о самом известом заброшенном здании города — гостинице «Парус». Строительство 29-этажного здания на берегу Днепра остановилось в 1995 году. С тех пор «Парус» стал неофициальным символом города и одновременно самым большим рекламным щитом. На фасаде гостиницы в разное время появлялись логотипы одного из банков, который выкупил здание в 2005 году, символ мира, а теперь и герб Украины. «Парус» — мечта любого архитектора и застройщика и источник прибыли для продавцов сувенирной продукции с изображением отеля. Несколько раз в год появляются новости о сносе и демонтаже здания, но к действиям перейти никто так и не решается. Гостиница успела сформировать вокруг себя собственный мир идей и слилась с городским пейзажем настолько, что иногда заставляет забыть о собственном существовании. Фильм пытается разгадать феномен всеобщего безразличия к «Парусу», который все еще остается самым большим городским призраком прошлого.

Разделение программы на дневную (лекционную) и ночную(музыкальную) сделало ее более концентрированной. В этом году лекций, мастер-классов и дискуссий было больше, чем на предыдущих «Конструкциях», что показало явное смещение акцента на образовательную программу. Камерность позволила сократить дистанцию между зрителем и автором, создавая более располагающую атмосферу для диалога.Но сравнительно небольшой масштаб и платный вход (фестивали предыдущих годов были большей частью бесплатными) заставили думать, что у «Конструкции» могут быть проблемы. Как рассказывает один из организаторов Андрей Палаш, вопрос финансовой поддержки каждый год приходится решать по-новому: «За шесть лет было много разных историй, от ненависти до любви городских властей к нам. Первые несколько лет нам, скорее, мешали, потом игнорировали и только в 2017-м удалось добиться финансовой поддержки, когда фестиваль выигрывал муниципальный грант от программы Культурная Столица».

Чаще всего мы находим один или несколько грантов. Так мы уже успели поработать с USAID, Фондом Возрождение, Artis, NED, фондом им. Генриха Белля, а с 2014 по 2018 проводили краудфандинг. Кроме того, мы плотно сотрудничаем с посольствами, консульствами и культурными институциями многих европейских стран.

Фото: misto.news Андрей Палаш

В этом году «Конструкцию» мы делали в со-кураторстве с немецким фестивалем CYNETART, поэтому смотрели в сторону грантовых программ, поддерживающих проекты международного сотрудничества. Но за два месяца до фестивал поняли, что поддержки не будет. Первое, что пришло в голову, — отменить фестиваль. Второе — запускать краудфандинг-кампанию, но времени было недостаточно. В конце концов, решили рискнуть и попробовать покрыть все расходы только от продажи билетов и доходов от бара. В итоге мы не в минусе и это можно считать успехом».

Уменьшение территории «Конструкции» оказалось связано с презентацией нового масштабного проекта от общественной организации Kultura Medialna, к которой относятся и организаторы фестиваля.

Поиски помещения под мультифункциональный центр Современной Культуры в Днепре велись три года.Только осенью 2018 года представителям Kultura Medialna получили в свое распоряжение исторический памятник архитектуры — бывшее здание Губернаторской земской управы. Здесь и прошел фестиваль-2019.

Организаторы планируют разместить на территории в 2800 м² медиа-зоны, лектории, библиотеку, галерею, арт-мастерскую, кафе и творческую лабораторию, которые будут функционировать на постоянной основе. Работы над организацией пространства все еще ведутся, но «Конструкция» уже претендует на звание одного из крупнейших центров современной культуры в Украине.

«В этом году наша команда и проект культурного центра стали победителями Startup Support Programme — самой большой сети европейских культурных центров Trans Europe Halles. Это значит, что мы можем — и уже обращаемся, — за советом к каждому из членов TEH. А это 109 независимых центров культуры по всей Европе. На протяжении всего 2019 года мы бесплатно получаем помощь и консультации в вопросах разработки стратегии, финансовой модели, командной структуры и, конечно же, возможных форматов в будущем Центре Современной Культуры в Днепре.Его финансовая модель будет схожа с бюджетной моделью «Конструкции», — рассказывает Андрей Палаш.

Фото: Рита Рыжикова / Конструкция Лекция Алексея Быкова

Первый проект в рамках центра Современной культуры в Днепре запланирован уже на сентябрь 2019 года. Это будет десятидневная резиденция FORUM REGIONUM для кураторов, художников, менеджеров культуры, урбанистов, активистов и архитекторов из стран восточного партнерства Германии и Украины.

«Все-таки и в Украине, и в Днепре в частности, есть своя специфика. С одной стороны в городе почти нет современных культурных учреждений, что дает нам карт-бланш, – добавляет Палаш. – С другой стороны, есть полуживые Дома Культуры и всевозможные кружки. Нам придется приложить немало сил, чтоб бы слова «саунд-лаборатория» или «партисипативные практики» не пугали, а заинтересовывали».

Kultura Medialna уже успела сформировать вокруг себя крепкое сообщество, а с каждым годом появляется все больше проектов, которые поднимают вопросы о прошлом, настоящем и будущем города. Организаторы «Конструкции» всегда пытаются чутко реагировать на новые течения в современной культуре и социуме. Учитывая, что на момент проведения первого фестиваля в 2014 году культурная жизнь Днепра была нестабильной и скудной на громкие события, проект полностью оправдывает свое название. Его цель — формирование нового культурного поля города. Он изучает давно забытые локации и создает для них культурный контекст.

Быстрого повышения интереса горожан к новому проекту Kultura Medialna ждать не стоит, но успешные краудфандинговые компании и полная окупаемость в этом году говорят о доверии и поддержке постоянной аудитории «Конструкции». Взаимодействие с городской средой и вовлеченность в повседневность, помогают фестивалю и смежным проектам быть замеченными как городскими властями, так и жителями города. Это же может помочь популяризации идей и инициативных программ центра Современного Искусства.