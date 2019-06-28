​Construction 2019: что происходит с крупнейшим фестивалем современного искусства Днепра?

Несмотря на то, что изначально «Конструкция» возникла как нечто совершенно инородное для Днепра, она довольно быстро стала частью местной мифологии. Одной из основных предпосылок к созданию фестиваля можно считать возвращение моды 90-х, начиная от визуальной эстетики и заканчивая рейв-вечеринками. На момент проведения первого фестиваля редкое событие в Днепре могло удовлетворить новый спрос. Независимых пространств, как и организаторов, было критически мало. «Махно-паб» и «Арт-Квартира» — два места, у которых был другой специалитет – в виде квартирников и небольших концертов. А вот для «Конструкции» рейвы и переосмысление городского пространства стали главными темами.
Другая причина популярности фестиваля — отсутствие конкуренции. В Днепре фестивали были и остаются исключительно музыкальными, достаточно вспомнить международные The Best City и «Jazz на Днепре». Либо же локальными, вроде «Стопудівки». О масштабных мероприятиях, посвященных современному искусству, даже не шло речи. Но и специфика региона никогда не диктовала на них запрос.
Зато организаторы подобрали удобный момент для проведения первой «Конструкции». Дебют состоялся в 2014 году, как раз в год, когда крупномасштабный The Best City прекратил свое существование. Поскольку новой или хотя бы похожей замены не нашлось, у «Конструкции» появился карт-бланш.
Современное искусство в городе концентрировалось очень точечно. Существовало всего две галереи — «Артсвіт» и «Я-галерея». Но выставочный формат ограничен в способах собственного проявления. Ему сложнее привлекать нового зрителя и популяризировать искусство за пределами своей территории. Формат фестиваля, благодаря своей динамике и разнообразию, справляется с этим намного лучше. И вместо того, чтобы пытаться вписать себя в контекст неповоротливого в культурном плане Днепра, организаторы Андрей Палаш, Екатерина Русецкая и Юлия Овчаренко начали работать с уже имеющимися, пусть и непривычными, площадками и локациями.
За шесть лет организаторам удалось максимально использовать городские ресурсы. Локации в рамках одной программы каждый год были расположены по всему городу. Масштабная рейв-вечеринка в заброшенном дворце культуры Ильича, концерт в научной библиотеке имени Олеся Гончара, нойз-концерт в органном зале и инсталляция на территории «Южного» вокзала — далеко не полный список событий и мест, которые за этот период были представлены в новом свете. «Конструкция» была повсюду, и Днепр превратился в одно большое арт-пространство. Оно вторгалось в обыденность, и в привычных декорациях возник альтернативный сценарий, другая жизнь, длиной в 10 дней.
Но в этом году все мероприятия были собраны в здании будущего центра Современной Культуры Днепра, а программа уместилась в три дня. Тем не менее, за это время на фестивале выступило 32 артиста из разных стран мира, от Уругвая до Чехии, и прошло 30 событий. Днем мероприятия проходили на территории Центра Современной Культуры, а ночью программа перемещалась в клуб Module — мекку днепровской электронной сцены.
В этом году архитектура и урбанистика снова стали одними из основных тем фестиваля. Только если в предыдущие года предлагалось изучить город и его культурную среду практически, в этот раз был сделан упор на предметные обсуждения. Для этого были организованы дискуссия «Простори та об’єкти: покинуті, незавершені, забуті. Власність та відповідальність» и воркшоп с представителями харьковский общественной организации Міські реформи — «Відчуття публічного». Также в лекционном зале прошла презентация книги «Радянський модернізм. Бруталізм. Постмодернізм. Будівлі та споруди в Україні 1955-1991 рр.» Алексея Быкова и Евгении Губкиной. Алексей рассказал о процессе создании книги и пригласил присоединиться к инициативе Savekyivmodernism, которая занимается сохранением памятников архитектурного модернизма. Кроме защиты киевских архитектурных объектов, вроде знаменитой «Тарелки» на Лыбедской, организация поддержала проект по восстановлению памятника «Дніпрові Хвилі» в Днепре. Эту скульптурную композицию советской мемориальной пластики 1980-х годов недавно снесли для расширения площади торгового центра.
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Короткометражный фильм «Сoncrete and unclear» рассказал о самом известом заброшенном здании города — гостинице «Парус». Строительство 29-этажного здания на берегу Днепра остановилось в 1995 году. С тех пор «Парус» стал неофициальным символом города и одновременно самым большим рекламным щитом. На фасаде гостиницы в разное время появлялись логотипы одного из банков, который выкупил здание в 2005 году, символ мира, а теперь и герб Украины. «Парус» — мечта любого архитектора и застройщика и источник прибыли для продавцов сувенирной продукции с изображением отеля. Несколько раз в год появляются новости о сносе и демонтаже здания, но к действиям перейти никто так и не решается. Гостиница успела сформировать вокруг себя собственный мир идей и слилась с городским пейзажем настолько, что иногда заставляет забыть о собственном существовании. Фильм пытается разгадать феномен всеобщего безразличия к «Парусу», который все еще остается самым большим городским призраком прошлого.
Разделение программы на дневную (лекционную) и ночную(музыкальную) сделало ее более концентрированной. В этом году лекций, мастер-классов и дискуссий было больше, чем на предыдущих «Конструкциях», что показало явное смещение акцента на образовательную программу. Камерность позволила сократить дистанцию между зрителем и автором, создавая более располагающую атмосферу для диалога.Но сравнительно небольшой масштаб и платный вход (фестивали предыдущих годов были большей частью бесплатными) заставили думать, что у «Конструкции» могут быть проблемы. Как рассказывает один из организаторов Андрей Палаш, вопрос финансовой поддержки каждый год приходится решать по-новому: «За шесть лет было много разных историй, от ненависти до любви городских властей к нам. Первые несколько лет нам, скорее, мешали, потом игнорировали и только в 2017-м удалось добиться финансовой поддержки, когда фестиваль выигрывал муниципальный грант от программы Культурная Столица».
Чаще всего мы находим один или несколько грантов. Так мы уже успели поработать с USAID, Фондом Возрождение, Artis, NED, фондом им. Генриха Белля, а с 2014 по 2018 проводили краудфандинг. Кроме того, мы плотно сотрудничаем с посольствами, консульствами и культурными институциями многих европейских стран.
В этом году «Конструкцию» мы делали в со-кураторстве с немецким фестивалем CYNETART, поэтому смотрели в сторону грантовых программ, поддерживающих проекты международного сотрудничества. Но за два месяца до фестивал поняли, что поддержки не будет. Первое, что пришло в голову, — отменить фестиваль. Второе — запускать краудфандинг-кампанию, но времени было недостаточно. В конце концов, решили рискнуть и попробовать покрыть все расходы только от продажи билетов и доходов от бара. В итоге мы не в минусе и это можно считать успехом».
Уменьшение территории «Конструкции» оказалось связано с презентацией нового масштабного проекта от общественной организации Kultura Medialna, к которой относятся и организаторы фестиваля.
Поиски помещения под мультифункциональный центр Современной Культуры в Днепре велись три года.Только осенью 2018 года представителям Kultura Medialna получили в свое распоряжение исторический памятник архитектуры — бывшее здание Губернаторской земской управы. Здесь и прошел фестиваль-2019.
Организаторы планируют разместить на территории в 2800 м² медиа-зоны, лектории, библиотеку, галерею, арт-мастерскую, кафе и творческую лабораторию, которые будут функционировать на постоянной основе. Работы над организацией пространства все еще ведутся, но «Конструкция» уже претендует на звание одного из крупнейших центров современной культуры в Украине.
«В этом году наша команда и проект культурного центра стали победителями Startup Support Programme — самой большой сети европейских культурных центров Trans Europe Halles. Это значит, что мы можем — и уже обращаемся, — за советом к каждому из членов TEH. А это 109 независимых центров культуры по всей Европе. На протяжении всего 2019 года мы бесплатно получаем помощь и консультации в вопросах разработки стратегии, финансовой модели, командной структуры и, конечно же, возможных форматов в будущем Центре Современной Культуры в Днепре.Его финансовая модель будет схожа с бюджетной моделью «Конструкции», — рассказывает Андрей Палаш.
Первый проект в рамках центра Современной культуры в Днепре запланирован уже на сентябрь 2019 года. Это будет десятидневная резиденция FORUM REGIONUM для кураторов, художников, менеджеров культуры, урбанистов, активистов и архитекторов из стран восточного партнерства Германии и Украины.
«Все-таки и в Украине, и в Днепре в частности, есть своя специфика. С одной стороны в городе почти нет современных культурных учреждений, что дает нам карт-бланш, – добавляет Палаш. – С другой стороны, есть полуживые Дома Культуры и всевозможные кружки. Нам придется приложить немало сил, чтоб бы слова «саунд-лаборатория» или «партисипативные практики» не пугали, а заинтересовывали».
Kultura Medialna уже успела сформировать вокруг себя крепкое сообщество, а с каждым годом появляется все больше проектов, которые поднимают вопросы о прошлом, настоящем и будущем города. Организаторы «Конструкции» всегда пытаются чутко реагировать на новые течения в современной культуре и социуме. Учитывая, что на момент проведения первого фестиваля в 2014 году культурная жизнь Днепра была нестабильной и скудной на громкие события, проект полностью оправдывает свое название. Его цель — формирование нового культурного поля города. Он изучает давно забытые локации и создает для них культурный контекст.
Быстрого повышения интереса горожан к новому проекту Kultura Medialna ждать не стоит, но успешные краудфандинговые компании и полная окупаемость в этом году говорят о доверии и поддержке постоянной аудитории «Конструкции». Взаимодействие с городской средой и вовлеченность в повседневность, помогают фестивалю и смежным проектам быть замеченными как городскими властями, так и жителями города. Это же может помочь популяризации идей и инициативных программ центра Современного Искусства.