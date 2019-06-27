Нотр-Дам так и не получил обещанных миллионов на реконструкцию

Поврежденный от пожара собор Парижской Богоматери так и не получил ни копейки от французских меценатов-миллиардеров, которые публично объявили, что пожертвуют сотни миллионов долларов на восстановление Нотр-Дама. Об этом сообщает Bloomberg.

Представительство собора считает, что миллиардеры не хотят переводить деньги, пока не утвердят финальный план реконструкции.

«Крупные инвесторы все еще не заплатили ни цента. Перед тем, как переводить деньги, они хотят знать, на что конкретно их потратят и убедиться, согласны ли они (с проектом реставрации). Они не хотят просто выплачивать зарплату работникам», - отметил глава Нотр-Дама по коммуникациям с прессой Андре Фино.

На данный момент деньги перечислили менее крупные доноры из США и Франции. В этом месяце они перечислят первый частный платеж размером 3,6 миллиона евро. Эти деньги пойдут на зарплаты 150 работников, которые занимаются подготовкой собора к реставрации. Остаток из выделенных средств, представители Нотр-Дама собираются вложить в начальные этапы восстановительных работ.

Готовность пожертвовать 300 миллионов евро выразили магнаты Франсуа-Анри Пино, Бернар Арно и его семья. 200 млн пообещала группа LVMH (владельцы Louis Vuitton, Dior, Fendi и других брендов) а также компания Bettencourt Schueller, входящая в состав L’Oréal.

Президент сообщества Friends of Notre Dame de Paris Мишель Пикауд (Michel Picaud), который также занимается сбором пожертвований, рассказал, что американцы очень щедры к Нотр-Даму. 90% полученных организацией пожертвований поступило именно от американских доноров.

По оценкам экспертов, во время пожара в Нотр-Дамае расплавилось 300 тонн свинца, из которого была сделана крыша собора. Он был выпущен в атмосферу в виде токсичной пыли. Агентство здравоохранения Парижа даже рекомендовало всем беременным женщинам и детям до 7 лет, живущим поблизости собора, сдавать анализы крови на содержание свинца.

«Богатые доноры хотят, чтобы их деньги шли на долговременные, увековечивающие структуры, а не на эфемерные, но в равной степени жизненно важные задачи по очистке и защите места, которое представляет реальный риск для здоровья парижан», - отмечает издание.

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал реконструировать Нотр-Дам за пять лет. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.