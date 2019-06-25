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Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
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Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом

В мае немецкая индастриал-метал группа Rammstein выпустила долгожданный новый альбом. Мы послушали все 11 песен и пришли к выводу, что релиз может показаться украинским слушателям ближе, чем они думают.

Новый альбом Rammstein – седьмой по счету в дискографии группы. Это первая полноценная студийная работа музыкантов за десять лет: предыдущий студийник «Liebe ist fur alle da» вышел в 2009-м. У релиза нет названия, поэтому в официальной дискографии немцев он обозначается просто как «Rammstein». На обложке изображена спичка, которую можно было увидеть в тизере к альбому на месте снесенного памятника Ленину в Херсоне. Этот символ намекает на главную идею релиза, но о ней поговорим ниже.

Фото: rammstein.de

Как и предыдущие шесть альбомов Rammstein, новый содержит 11 песен. Саундпродюсера всех предыдущих студийников группы Якоба Хельнера сменил на посту берлинский музыкант и композитор Ольсен Инвольтини. В работе также принял участие американский звукорежиссер Рич Кости, который ранее сотрудничал с Muse, Nine Inch Nails, Rage Against The Machine, Franz Ferdinand и другими. По давней традиции, Rammstein записывались во французской студии Le Fabrique.

Слухи о седьмом альбоме Rammstein появились в 2015-м. Подробности записи держались в тайне, но немногочисленные интервью гитариста Рихарда Круспе все же пролили свет на творческий процесс. По его словам, музыканты пытались получить максимальное удовольствие от того, что снова встретились в студии, поэтому сделали упор на живое звучание в противовес электронным элементам из предыдущих альбомов. Круспе называл звук грядущего релиза «теплым и мелодичным», что насторожило фанов немецких индастриал-металистов.

Фанаты могут выдохнуть. Слова гитариста Rammstein оказались лишь маркетинговой уловкой и троллингом впечатлительных слушателей. Новые песни группы звучат так же, как и раньше. Цепкие клавишные мотивы в стиле немецкого краут-рока 70-80-х все еще прокрадываются сквозь тяжелые гитарные рифы, а вокалист Тилль Линдеманн по-прежнему рассказывает нам свои страшные истории загробным голосом. Только в этот раз в страшилках Rammstein меньше вымысла и больше правды.

Новый релиз Rammstein открывает песня Deutschland, ставшая его лид-синглом и экранизированная в нашумевшем клипе весной этого года. Видео не только содержит множество отсылок к предыдущим работам группы, но и представляет своеобразный конспект по истории Германии – от племен готов через Священную Римскую империю и нацистский режим к современности и даже космическому будущему. «Германия, ты дышишь холодом. Ты так молода и так стара», – поет Линдеманн. Становится понятно, что в альбоме нас ждет серьезный разговор.

Намерение Rammstein показать темные пятна немецкого прошлого подтверждается в следующем треке – Radio. Здесь Тилль вспоминает о своем детстве в ГДР, когда послушать иностранную музыку и узнать о новинках мировой культуры можно было только перехватывая волны заграничных радиостанций под покровом ночи.

Песня Zeig Dich – критика современной церкви, которая в определенном смысле тоже является тоталитарным институтом. Там, где вчера было «красное небо», сегодня колосятся на ветру духовные скрепы, скрывающие от взора паствы грехи «во имя Господа».

В Auslander музыканты предстают вечными странниками без дома (еще бы, с таким-то гастрольным графиком!). Вокалист поет на немецком, английском, французском и даже русском (для этого языка Линдеманн приберег самую милую фразу: «Я люблю тебя»). 

Во второй части альбома Rammstein отходят от его главной темы и возвращаются к трем китам собственного творчества – мистике, сексу и натурализму. Большая часть этих песен основана на стихах Тилля Линдеманна, написанных в свободное от музыки время. 

Puppe – история про младшую сестру (или брата – пол героя песни не указан) проститутки, которая, пока сестра на работе, сходит с ума и начинает откусывать своим куклам головы. Tattoo пополняет копилку афоризмов Rammstein фразой: «Те, кто хотят быть красивыми, хотят страдать». Diamant – единственный медляк на альбоме, где любовь манит блеском, от которого можно ослепнуть. Hallomann, – заключительный трек студийника, – специфический привет «Лолите» Набокова.

Новый альбом Rammstein – дань народу, который пережил многое, был не всегда прав в геополитическом смысле, но выстоял и сохранил государственность. Ничего не напоминает? Разница лишь в том, что в середине ХХ века мы с немцами были по разные стороны баррикад. Впрочем, последствия тоталитаризма ощутили на себе и мы, и они.

Новыми песнями Rammstein поддерживают тренд к переосмыслению тоталитарного прошлого человечества. Мы видим его в том числе в недавно переведенном на украинский язык романе Славенки Дракулич «Как мы пережили коммунизм», в сериале «Чернобыль» от американской компании НВО. Музыка немецких металлистов становится прекрасным саундтреком для таких рефлексий. Не зря ведь известный в интернете ролик об ужасах катастрофы на ЧАЭС сопровождается их песней Rosenrot.

Но почему Rammstein обратились к этой теме только сейчас? Не потому ли, что история замыкает очередной цикл, когда мир стоит на пороге катастрофы? Путин изолирует интернет, Трамп строит стену на границе с Мексикой. А Украина ждет своих героев, которые могли бы воспеть наше прошлое так же мощно, как и Rammstein. И пока у нас существуют группы на подобие 1914 или MOTANKA, остается надежда, что такой альбом здесь рано или поздно появится. 

Фил Пухарев, Музыкальный журналист и критик
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