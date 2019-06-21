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Здание Администрации президента не соответствует музейным потребностям, - Национальный художественный музей

Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении.

Здание Администрации президента не соответствует музейным потребностям, - Национальный художественный музей
Фото: Макс Требухов

Национальный художественный музей Украины заявляет, что здание Администрации президента на улице Банковой в Киеве не соответствует музейным потребностям.

Об этом говорится в заявлении музея в Фейсбуке.

"Очевидно, что здание Администрации на Банковой сейчас абсолютно не соответствует музейным потребностям. Чтобы адаптировать сооружение, построенное в 1936-1939 годах для штаба Киевского особого военного округа, к музейной деятельности, нужны не только передача права собственности на здание и землю под ними, но и программа трансформации, соответствующее организационное и финансовое обеспечение. Расширение Национального художественного музея должно стать проектом государственного значения - именно такую позицию руководство музея озвучило на встрече с президентом и его командой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный художественный музей уже много десятилетий нуждается в расширении. Одним из основных проектов была программа по реконструкции и расширению существующей исторического здания на улице Грушевского,6 и создание рядом с правительственным кварталом на улице Институтской,3 музейного квартала.

В планах эти два здания должны быть соединенными между собой в единый комплекс, с новейшим фондохранилищем, реставрационными мастерскими, просветительским центром.

"Но проведенные конкурсы, созданные программы не помешали перепродать земельный участок и разрушить выставочный комплекс по ул. Институтской, 3. Музей вступил в десятилетнюю судебную тяжбу, результатом которой стало возвращение земельного участка киевской общине в 2012 году. После трагических событий, произошедших в 2014 году, этот участок был передан для строительства Музея Революции достоинства", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, государство до сих пор не рассматривало среди своих приоритетов создание предпосылок для существенного развития инфраструктуры художественных музеев и институциональной поддержки современного искусства.

Поэтому музей откликнулся на инициативу офиса президента и оперативно вступил в переговоры.

На встрече с Президентом Владимиром Зеленским руководство музея поделилось своим видением условий, при которых воплощение такого сотрудничества возможно. В первую очередь, должна быть определена судьба двух музеев, фонды которых сейчас расположены в Украинском доме - музея Ленина и МВЦ "Музей истории Киева".

Напомним, Администрация президента Зеленского решила переехать в Украинский дом на Европейской площади и сменить название на Офис президента.

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