Педро Альмодовар получит на Венецианском кинофестивале награду за жизненные достижения

Венецианский кинофестиваль вручит «Золотого льва» испанскому режиссеру Педро Альмодовару за жизненные достижения. Об этом сообщает Variety.

Режиссер отметил, что он очень взволнован и польщен этой наградой. «У меня очень хорошие воспоминания о Венецианском кинофестивале. Мой международный дебют состоялся там в 1983 году с «Нескромным обаянием порока». Это был первый раз, когда один из моих фильмов выехал из Испании, это было мое международное крещение и замечательный опыт, так как это было и с моим возвращением с фильмом «Женщины на грани нервного срыва» в 1988 году», - отметил Альмодовар.

Режиссер также пошутил, что этот лев станет его питомцем, вместе с двумя кошками, с которыми иве и от всего сердца поблагодарил за эту награду.

Художественный руководитель Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера оценил Педро Альмодовара как самого великого и влиятельного испанского режиссера со времен Луиса Бунюэля (испанский режиссер, который умер в 1983 году) и, более того, как режиссера, который предложил самые многогранные, противоречивые и провокационные портреты постфранкской Испании .

«Темы трансгрессии, желания и индивидуальности являются главными в его фильмах, которые он наполняет едким юмором и украшает визуальным блеском, придающим необычайное сияние эстетическому лагерю и поп-арту, на которые он явно ссылается», -добавил Барбера

Педро Альмодовар начал свою карьеру в 1980 году с фильма «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки», снятого, в большей мере, с командой неопытных актеров.

В 1986 году он основал продюсерскую компанию El Deseo со своим братом Агустином. Их первым проектом был фильм «Закон желания».

За свою жизнь режиссер получил два Оскара: «Все о моей маме» (1999) за лучший иностранный фильм и за лучший сценарий фильма «Поговори с ней».

Кроме того, кинокартина «Все о моей маме» была удостоена наградой Каннского кинофестиваля.

Напомним, 76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября 2019 года.