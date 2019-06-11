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В жюри конкурсных программ Карловых Вар вошли Сергей Лозница и Денис Иванов

Они будут судить основной и параллельный конкурсы.

В жюри конкурсных программ Карловых Вар вошли Сергей Лозница и Денис Иванов
Денис Иванов и Сергей Лозница
Фото: Українська Кіноакадемія

Кинофестиваль в Карловых Варах, который состоится в этом году в 54-й раз, объявил состав жюри основного конкурса и жюри второго по важности конкурса "East of the West".

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в жюри основного конкурса вошел украинский режиссер Сергей Лозница.

С ним в жюри состоят: чешский сценарист Степан Хулик, палестинская сценаристка и режиссерка Аннемари Ясир, греческая актриса Ангелики Папулиа, директор программы "Неделя критики" Каннского кинофестиваля Шарль Тессон.

Украинский продюсер Денис Иванов возглавил жюри программы "East of the West". С ним судить фильмы этого конкурса будут: финнский режиссер Юхо Куосманен, чешский режиссер и сценарист Томаш Павличек, представительница греческой сейлз-компании Иоанна Стаис и литовская продюсерка Дагне Вильджюнайте.

Напомним, в конкурсной программе "East of the West" участвует украинский фильм - полнометражный дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

В документальном конкурсе в Карловых Варах в этом году участвует фильм Юрия Шилова "Панорама".

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