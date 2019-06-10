В Мистецьком Арсенале откроется ретроспектива Олега Голосия

На ней представят работы одного из ключевых представителей украинского новейшего искусства.

В Мистецьком Арсенале стартует выставка работ Олега Голосия, одного из ключевых представителей украинской Новой волны и художников группы "Парижская коммуна".

Как сообщают организаторы, "Олег Голосий. Живопись нон-стоп" продлится с 13 июня по 11 августа и представит 70 полотен, 50 графических работ, 40 фотографий и архивные материалы из музейных и частных коллекций Украины.

В описании выставки отмечается, что большинство выставленных работ малоизвестны, а некоторые будут представлены публике впервые. При помощи технологий на выставке также представят самые интересные экспозиционные решения, воплощенные на зарубежных выставках Голосия.

Кроме экспозиции, на выставке состоится параллельная программа - лекции, авторские экскурсии и дискуссии. На них организаторы обещают коснуться "близких художнику художественных направлений XIX-XX века (романтизма, экспрессионизма, необарокко, трансавангарда), проанализируем круг литературы, который повлиял на художника".

В рамках выставки состоится образовательная программа "Факультатив" для студентов, искусствоведов и молодых журналистов. Участники послушают лекции редакторов украинских онлайн-изданий, пишущих о культуре, и пообщаются с кураторами проекта.

"Олег Голосий до начала 1990-х голов стал звездой украинской художественной сцены, имеет большое влияние на творчество других художников не только в Украине, - говорится в описании выставки. - За последнии пять лет своей жизни художник создал более 270 живописных произведений, являющихся образцами самобытности гения, демонстрируют поиски альтернативы советскому академизму".

Выставка в Арсенале продолжает серию проектов, посвященных Олегу Голосию: в столичной галерее The Naked Room до 11 июня работает выставка "Мальчик и комета", а итогом проекта станет камерная выставка "Олег Голосий. Художник в музее", приуроченная 120-летию Национального художественного музея в сентябре этого года.

Кураторами проекта "Олег Голосий. Живопись нон-стоп" выступили: Александр Соловьев, Игорь Оксаметный, Соломия Савчук, Оксана Баршинова, Татьяна Жмурко.