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В Софии Киевской дадут концертное исполнение оперы Виктории Полевой

"Безбрежный остров" исполнят с участием самой Полевой.

22 июня в Софийском Соборе состоится концертное исполнение оперы Виктории Полевой "Безбрежный остров".

Как сообщают организаторы события, в концерте примут участие вокалисты Марьяна Головко, София Байбакова и Оксана Никитюк. 

Среди музыкантов - Юрий Погорецкий (виолончель), Тарас Яропуд (скрипка), Евгений Ульянов (ударные), Мирослава Сиренко (флейта), Михаил Головин (труба) и Антон Байбаков (саунд). Кроме того, за роялем будет сидеть сама Виктория Полевая.

"Опера «Безбрежный остров» - некое символическое действо, разворачивающееся в пространстве Софийского Собора, как на острове, у которого нет пределов, нет границ и время там остановилось. Все, что происходит на Острове, происходит лично с вами, потому, что этот остров находится в сердце", - рассказывает об опере ее авторка.

Билеты на концерт доступны в кассах заповедника "София Киевская" или по ссылке.

Детали - на странице события в фейсбуке.

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