Американская киноакадемия вручит почетный "Оскар" Дэвиду Линчу

Награду также получат Лина Вертмюллет и Вес Стьюди.

Совет руководителей Американской академии киноискусств принял решение наградить кинорежиссера Дэвида Линча почетной премией "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award). Об этом сообщается на сайте академии.

Почетной награды за вклад в кино также будут удостоены итальянский режиссер Лина Вертмюллер и американский актер Вес Стьюди, а актриса Джина Дэвис получит награду им. Джина Хершолта, вручаемой за выдающийся вклад в дело гуманизма.

"Эти награды, присуждаемые Академией ежегодно, отмечают людей, которые посвятили себя творческой жизни и сделали выдающийся вклад в нашу отрасль и за ее пределы", - отметил президент Академии Джон Бейли.

Вручение наград состоится на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center 27 октября.

Напомним, Дэвид Линч является представителем американского независимого кино, обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

За свою карьеру Линч снял 10 полнометражных картин, и многие из них стали классикой кино. Наибольшую популярность у широкой публики Линч получил после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991). Фильмы Линча отличаются элементами сюрреализма, атмосферой ужаса и грез, странными образами и оригинальной музыкой.