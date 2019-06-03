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ГлавнаяКультура

Украинская анимация "Любовь" Никиты Лыськова участвует в конкурсе фестиваля в Анси

Фестиваль во французском Анси считается "Каннами для анимации".

Украинский короткометражный анимационный фильм "Любовь" ("Кохання") Никиты Лыськова отобрали в основной конкурс международного фестиваля в Анси.

Как сообщается на сайте фестиваля, фильм покажут в основном конкурсе короткометражных фильмов. Там он поборется за главный приз с 39 работами.

"Любовь" Лыськова участвовала в национальном конкурсе короткометражных фильмов на "Молодости", где получила диплом от жюри.

Кинофестиваль в Анси пройдет с 10 по 15 июня, там будет работать кинорынок, где будет представлен украинский стенд.

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