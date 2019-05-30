Госкомтелерадио запретил ввоз еще 5 книг российских издательств

В книгах бизнес-направленности в качестве примеров либо в оформлении приведены символы страны-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из РФ пяти книг из-за пропаганды государства-агрессора. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в книгах московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

Также не выдано разрешение на ввоз с территории РФ книги Максима Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес – это психология" и Марина Мелия.

Не предоставлено разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий.