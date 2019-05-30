Украинский драматург Павел Арье заподозрил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате

Монолог пожилой женщины в начале четвертой серии, очень похож на слова героини из пьесы "В начале и в конце времен".

В новом популярного сериала "Чернобыль" производства HBO украинский драматург Павел Арье заметил сцену, очень похожую на фрагмент из его пьесы "В начале и в конце времен". Такой вывод можно сделать исходя из его поста на фейсбуке и комментариев пользователей под ним.

В начале четвертой серии, пожилая женщина говорит о том, почему она не желает выезжать из Чернобыльской зоны. Этот монолог очень поход на слова героини Бабы Фроси из пьесы "В начале и в конце времен".

Журналистка Елена Ребрик подчеркнула в фейсбуке, что в начале этой серии, монолог героини абсолютно идентичен со словами из "Сталкера". (Под таким названием пьесу Павла Арье показывают в киевском Молодом театре). Ребрик также отметила, что "эта сцена и этот монолог - гениальны, это художественная квинтэссенция нашей боли и одной отдельной линии".

Автор пьесы Арье отметил, что когда он посмотрел начало серии, у него был шок и подскочило давление. Он отметил, что "его просто кинули", при этом, суть дела даже не в деньгах.

Пьеса авторства Арье "В начале и в конце времен" рассказывает о семье, живущей в Чернобыльской Зоне отчуждения, где одной из главных героинь является вышеупомянутая Баба Фрося.

Отмечается, что для написания пьесы, автор жил с самоселами Чернобыльской зоны, записывал их живую речь, а также подробно изучал быт.

LB.ua просмотрел пьесу Павла Арьева, однако не обнаружил идентичного сходства между монологом героини сериала и персонажем Бабы Фроси.

В сериале бабушка рассказывала о том, что ей плевать на опасность - нечто похожее про радиацию говорила и героиня пьесы. Кроме этого, в сюжете обоих произведений была затронута тема того, что их пожилые персонажи пережили войну и приход немцев в Чернобыль.

Кроме киевского Молодого театра, пьесу ставили также во Львовском театре им. Леси Украинки.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая. Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10. Создатели сериала утверждали, что в основу сериала легла книга Светланы Алексеевич "Чернобыльская молитва" и реальная история семьи Игнатенко.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.