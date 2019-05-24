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Суд назначил экспертизу картины французского художника Синьяка, найденной при обыске в Киеве

Украина намерена вернуть полотно во Францию.

Суд назначил экспертизу картины французского художника Синьяка, найденной при обыске в Киеве
Поль Синьяк "Порт Ла-Рошель"

Суд назначил искусствоведческую экспертизу найденной у преступников в Киеве картины французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн евро.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на материалы суда.

В рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции установлено, что в период с 21 по 24 мая 2018 года в Музее изобразительных искусств в городе Нанси была похищена аналогичная картина Синьяка - полотно было вырезано из рамы.

Обнаруженная картина дополнительно была осмотрена с участием специалистов из Франции, а именно представителей музея.

"По результатам проведения внешнего осмотра рисунка специалистами из французского музея и отечественным специалистом в области искусствоведения было установлено, что с большей вероятностью данный предмет является той самой картиной, которая была похищена из музея в г. Нанси, Франция", - отмечается в судебных материалах.

Тем не менее, следователь полиции попросил суд назначить комиссионную искусствоведческую экспертизу для установления автора рисунка, периода создания работы, определения художественного уровня, исторического значения, культурной ценности, состояния произведения и определения его стоимости.

10 мая суд поддержал ходатайство полиции и назначил экспертизу. При этом суд постановил хранить картину в здании Национального музея "Киевская картинная галерея" по адресу: Киев, ул. Терещенковская, 9.

Суд также запретил разрушительные методы исследования объекта.

Напомним, картина была найдена во время обыска квартиры подозреваемого в убийстве киевского ювелира Сергея Киселева. 23 апреля по решению суда на нее был наложен арест. Украина намерена вернуть ее Франции.

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