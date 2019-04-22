Украина вернет Франции найденную картину художника Поля Синьяка стоимостью $1,5 млн

Украина намерена вернуть Франции картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", стоимостью 1,5 млн долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.
"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве", - сказано в нем.
Украинские полицейские изъяли картину у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева.
Церемония передачи произведения искусства состоится 23 апреля в присутствии посла Франции Изабель Дюмон.
Напомним, 15 апреля 2019 года Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей, обнаружили несколько картин. Одной из них являлась картина Синьяка, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси.