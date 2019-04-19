КГГА в обязательном порядке созывает работников бюджетных учреждений культуры на толоку (документ)

Департамент культуры Киевской горадминистрации созывает работников бюджетных учреждений культуры и учебных заведений на толоку в субботу 20 апреля.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении LB.ua.

"В исполнение поручения первого заместителя главы КГГА Н. Поровозника прошу обеспечить в обязательном порядке участие подчиненных работников в проведении толоки 20 апреля 2019 года в сквере на улице Котельникова 26-32", – говорится в документе, подписанном главой Департамента Дианой Поповой.

Сбор участников назначен на 10 утра.

В документе приводится таблица, где указано, сколько людей должно предоставть каждое учреждение. В общей сложности Департамент рассчитывает привлечь к толоке более 300 человек.

Кроме того, в пункте 3 документа есть распоряжение "организовать проведение 20 апреля общегородской толоки с привлечением работников предприятий, учреждений и организаций в независиости от форм их собственности и ведомственного подчинения, общественности". В том числе планиреутся выделить 10 человек от каждого района в Киеве для уборки возле полигона ТВП №5 в селе Пидгирцы и обеспечить уборку на городских кладбищах.

Не все руководители учреждений культуры отправят своих работников на толоку, поскольку в некоторых из них суббота является рабочим днем.

На официальном портале Киева говорится, что к толоке, в рамках которой будут убирать мусор и сажать новые деревья, призывают всех неравнодушных, но не указано об обязательном участии в ней сотрудников бюджетных учреждений.