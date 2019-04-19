Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
ГлавнаяКультура

КГГА в обязательном порядке созывает работников бюджетных учреждений культуры на толоку (документ)

Каждое учреждение должно предоставить определенное количество людей.

Департамент культуры Киевской горадминистрации созывает работников бюджетных учреждений культуры и учебных заведений на толоку в субботу 20 апреля.

Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении LB.ua.

"В исполнение поручения первого заместителя главы КГГА Н. Поровозника прошу обеспечить в обязательном порядке участие подчиненных работников в проведении толоки 20 апреля 2019 года в сквере на улице Котельникова 26-32", – говорится в документе, подписанном главой Департамента Дианой Поповой.

Сбор участников назначен на 10 утра.

В документе приводится таблица, где указано, сколько людей должно предоставть каждое учреждение. В общей сложности Департамент рассчитывает привлечь к толоке более 300 человек.

Кроме того, в пункте 3 документа есть распоряжение "организовать проведение 20 апреля общегородской толоки с привлечением работников предприятий, учреждений и организаций в независиости от форм их собственности и ведомственного подчинения, общественности". В том числе планиреутся выделить 10 человек от каждого района в Киеве для уборки возле полигона ТВП №5 в селе Пидгирцы и обеспечить уборку на городских кладбищах.

Не все руководители учреждений культуры отправят своих работников на толоку, поскольку в некоторых из них суббота является рабочим днем.

На официальном портале Киева говорится, что к толоке, в рамках которой будут убирать мусор и сажать новые деревья, призывают всех неравнодушных, но не указано об обязательном участии в ней сотрудников бюджетных учреждений.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также