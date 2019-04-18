У Киева будет «Гендерный паспорт» для обеспечения равных прав киевлян

Киевская городская государственная администрация инициирует создание "Гендерного паспорта Киева". Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

Это информационный инструмент, который будет применен для отслеживания состояния обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

Про эту инициативу сообщила заместительница председателя КГГА Марина Хонда. По ее словам, "Гендерный паспорт" позволит исследовать степень равенства в доступе к ресурсам, работе, экономическим, образовательным, финансовым, социальным услугам, полномочиям по принятию решений, контроле над активами, а также состояние соблюдения прав и свобод.

"Гендерный паспорт" даст возможность собирать и анализировать статистическую информацию, разрабатывать и постепенно совершенствовать как индикаторы, так и саму методологию оценки состояния обеспечения равных прав и возможностей киевлян.

Главные цели создания этого документа заключаются в:

оценке положения женщин и мужчин, определении потребностей в защите их прав;

определении специфики потребностей уязвимых слоев населения

анализе потребностей женщин и мужчин в различных сферах гуманитарного пространства (образовательные потребности, медицинские потребности, социальные услуги и социальная защита)

анализе уровня финансового обеспечения потребностей женщин и мужчин в различных сферах;

анализе вопрос наличия и эффективности мер по противодействию домашнего насилия и торговли людьми.

Систематизация и обобщение полученных данных, по мнению КГГА, усилит качество планирования мероприятий по обеспечению прав человека.

Также предполагается, что благодаря гендерно-ориентированному подходу, бюджетное планирование будет более эффективным.

На данный момент "Гендерный паспорт Киева" находится на стадии разработки.

Напомним, в декабре 2018 года Парламент Германии принял закон, разрешающий государственным органам регистрации состояния записывать в свидетельствах о рождении пол, который отличается от мужского и женского. Помимо этого, граждане ФРГ получили возможность менять указанный ранее пол и имя.