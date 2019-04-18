У Киева будет «Гендерный паспорт» для обеспечения равных прав киевлян

Киевская городская государственная администрация инициирует создание "Гендерного паспорта Киева". Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.
Это информационный инструмент, который будет применен для отслеживания состояния обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин.
Про эту инициативу сообщила заместительница председателя КГГА Марина Хонда. По ее словам, "Гендерный паспорт" позволит исследовать степень равенства в доступе к ресурсам, работе, экономическим, образовательным, финансовым, социальным услугам, полномочиям по принятию решений, контроле над активами, а также состояние соблюдения прав и свобод.
"Гендерный паспорт" даст возможность собирать и анализировать статистическую информацию, разрабатывать и постепенно совершенствовать как индикаторы, так и саму методологию оценки состояния обеспечения равных прав и возможностей киевлян.
Главные цели создания этого документа заключаются в:
- оценке положения женщин и мужчин, определении потребностей в защите их прав;
- определении специфики потребностей уязвимых слоев населения
- анализе потребностей женщин и мужчин в различных сферах гуманитарного пространства (образовательные потребности, медицинские потребности, социальные услуги и социальная защита)
- анализе уровня финансового обеспечения потребностей женщин и мужчин в различных сферах;
- анализе вопрос наличия и эффективности мер по противодействию домашнего насилия и торговли людьми.
Систематизация и обобщение полученных данных, по мнению КГГА, усилит качество планирования мероприятий по обеспечению прав человека.
Также предполагается, что благодаря гендерно-ориентированному подходу, бюджетное планирование будет более эффективным.
На данный момент "Гендерный паспорт Киева" находится на стадии разработки.
Напомним, в декабре 2018 года Парламент Германии принял закон, разрешающий государственным органам регистрации состояния записывать в свидетельствах о рождении пол, который отличается от мужского и женского. Помимо этого, граждане ФРГ получили возможность менять указанный ранее пол и имя.