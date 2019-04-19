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На Донбассе вблизи Павлополя зафиксирован обстрел из вооружения танка

За прошедшие сутки ранен один украинский военный.

На Донбассе вблизи Павлополя зафиксирован обстрел из вооружения танка
Фото: Макс Левин

В четверг, 18 апреля, российские боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов по позициям украинских военных, в том числе дважды - с применением тяжелого вооружения и танка. В результате боевых действий получил ранения один украинский военный, погибших нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное, Лебединское, Пески, Талаковка, Крымское, Светлодарск. В ООС отмечают, что позиции украинской армии у Павлополя подверглись вражескому огню трижды, с применением минометов 82 калибра и вооружения танка

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трое оккупантов убиты, пятеро - ранены.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевик. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.

Напомним, на прошлой неделе ТКГ объявила о начале пасхального перемирия с 18 апреля, однако вчера Россия опровергла эту договоренность.

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