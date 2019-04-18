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Из-за дебатов на "Олимпийском" ​транспорт в Киеве будет курсировать по измененным маршрутам

Вход на станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" ограничат.

Из-за дебатов на "Олимпийском" ​транспорт в Киеве будет курсировать по измененным маршрутам
Фото: aif.ua

Из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля, в Киеве изменит маршруты общественный транспорт.

Согласно сообщению Facebook "Киевпастранса", 19 апреля с 12:00 и до завершения дебатов транспорт будет курсировать так:

  • троллейбусы №3 от Железнодорожного массива к ж/д вокзала "Южный";
  • троллейбусы №9 от аэропорта "Киев" к ж/д вокзала "Южный";
  • троллейбусы №12 от ст. м. "Васильковская" до ст.м. "Лыбедская";
  • троллейбусы №14 от Ботанического сада до ул. Новогоспистальной;
  • троллейбусы №15 от ст. м. Выдубичи до вул. Новогоспитальной;
  • троллейбусы № 40, 40к от Кадетского гая до вул. Волгоградской;
  •  автобусы №5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до вул. Ямськой по действующей трассе, далее ул. Казимира Малевича – Короленковская – Тарасовская, далее по действующему маршруту;
  • автобусы №20 от ж/м Корчеватое до вул. Деловой;
  • автобусы №55 от Дарницкой площади до ул. Бассейной;
  • автобусы №69 от вул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской.

Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена, 19 апреля также ограничат вход на станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская". Ограничения на вход планируют применить с 18:00 до 19:00, на выход - после завершения мероприятия. На станцию "Дворец спорта" будут запускать без ограничений.

Кроме того, с вечера 18-го и 19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения.

Так, ориентировочно с 18.00 четверга, 18 апреля, и до окончания мероприятия будет ограничено движение на Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта", по ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского), пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный), ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника), ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

Напомним, в пятницу 19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский".

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