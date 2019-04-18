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ЦИК перенес начало дебатов в студии НОТУ

Кандидаты смогут завершить выступление на стадионе и приехать в студию.

ЦИК перенес начало дебатов в студии НОТУ
Фото: zhizn.info

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в положение, регламентирующее порядок проведения теледебатов за счет средств государственного бюджета между вышедшими во второй тур выборов Президента кандидатами, изменив время их проведения на Общественном телевидении с 20:00 на 21:00.

За соответствующее решение проголосовало 15 членов ЦИКа, против - 1.

Ранее сегодня ЦИК провел переговоры по этому вопросу с Национальной общественной телерадиокомапнией (НОТУ) и уполномоченными представителями действующего Президента Петра Порошенко и актера Владимира Зеленского. По предоставленным ими комиссии данным, дебаты между Порошенко и Зеленским за счет их избирательных фондов в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" завершатся ориентировочно в 20:30 19 апреля.

Для возможности проведения дебатов на стадионе ЦИК перенес время проведения теледебатов на Общественном ТВ. Они будут проходить в прямом эфире в течение 60 минут.

Напомним, ранее председатель ЦИКа Татьяна Слипачук заявляла, что не видит оснований для внесения изменений в постановление комиссии, которое определяет порядок проведения теледебатов за счет средств государственного бюджета.

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Источник: "Украинские новости"
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