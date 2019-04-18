В центре Киева ограничат движение в связи с дебатами

Ограничение будет действовать 19 апреля с 10 утра до 22 часов вечера.

19 апреля с 10 часов утра до 22 часов вечера в связи с дебатами между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в Киеве будет ограничено движение транспорта на улицах около спортивного комплекса "Олимпийский".

Об этом сообщается на Facebook украинской патрульной полиции.

Ограничение движения транспорта будет действовать на следующих участках дороги:

улица Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

улица Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

улица Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

улица Физкультуры - от улицы Антоновича к НСК "Олимпийский";

улица Жилянская - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

улица Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

улица Саксаганского - от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

улица Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

улица Рогнединская - от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Фото: Патрульная полиция Украины Схема объезда

«Учтите информацию и выберите другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств», - рекомендует киевская полиция.

Напомним, завтра, 19 апреля в 19.00 планируются дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК «Олимпийский».

Владимир Зеленский еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля. Порошенко был намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился и на дебаты не приехал.

Впоследствии у Порошенко обратились к ЦИК с просьбой изменить время теледебатов, чтобы он мог попасть и на "Олимпийский", и в студию Общественного вещателя.