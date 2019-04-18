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В центре Киева ограничат движение в связи с дебатами

Ограничение будет действовать 19 апреля с 10 утра до 22 часов вечера.

В центре Киева ограничат движение в связи с дебатами
Фото: Анна Стешенко

19 апреля с 10 часов утра до 22 часов вечера в связи с дебатами между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в Киеве будет ограничено движение транспорта на улицах около спортивного комплекса "Олимпийский".

Об этом сообщается на Facebook украинской патрульной полиции.

Ограничение движения транспорта будет действовать на следующих участках дороги:

  • улица Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
  • улица Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
  • улица Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
  • улица Физкультуры - от улицы Антоновича к НСК "Олимпийский";
  • улица Жилянская - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
  • улица Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
  • улица Саксаганского - от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
  • улица Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
  • улица Рогнединская - от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Схема объезда
Фото: Патрульная полиция Украины
Схема объезда

«Учтите информацию и выберите другие маршруты следования, чтобы избежать неудобств», - рекомендует киевская полиция.

Напомним, завтра, 19 апреля в 19.00 планируются дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК «Олимпийский».

Владимир Зеленский еще в начале апреля вызвал Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и назначил их на 19:00 19 апреля. Порошенко был намерен выполнить требование закона и приехать на теледебаты и поэтому предложил другую дату дебатов на стадионе - 14 апреля. Зеленский на нее не согласился и на дебаты не приехал.

Впоследствии у Порошенко обратились к ЦИК с просьбой изменить время теледебатов, чтобы он мог попасть и на "Олимпийский", и в студию Общественного вещателя.

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