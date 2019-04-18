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На передовой Донбасса находится почти 50 тыс. военных

Заместитель секретаря СНБО призвал сдавать кровь для бойцов ООС.

На передовой Донбасса находится почти 50 тыс. военных
Сергей Кривонос
Фото: пресс-служба президента

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос сообщил, что на сегодня на передовой зоны ООС находится почти 50 тыс. бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с "передка" уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тыс. бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь, и вас приглашаю", - подчеркнул Сергей Кривонос.

Отмечается, что Кривонос сдал кровь для раненых украинских военных в Главном военном клиническом госпитале.

Напомним, Сергей Кривонос выдвигался в кандидаты на президентских выборах 2019, однако в начале марта он снял свою кандидатуру на выборах в пользу действующего президента Петра Порошенко.

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