Власти Киева решили проверить объекты культурного наследия на соблюдение пожарной безопасности

На сегодняшний день в столице 3552 таких объекта.

Киевская городская государственная администрация проверит все объекты культурного наследия и сакральные сооружения в столице на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности.

Соответствующее поручение подписал первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что рланируется обследовать объекты всех форм собственности. Также проверят наличие охранных договоров, которые в соответствии с законодательством должны заключать собственники.

"В случае не заключения охранных договоров на коммунальные объекты культурного наследия Департамент культурного наследия будет накладывать штрафные санкции согласно закону", - отметил Поворозник.

В целом на мероприятия по охране и сохранению культурного наследия в течение следующих трех лет планируется потратить почти 248 млн гривен. Наибольшая сумма запланирована на реставрацию и развитие объектов культурного наследия - 74,3 млн гривен.

На сегодняшний день в Киеве расположены 3552 объекта культурного наследия, из которых 344 - национального значения, 1980 - местного, 1228 - вновь открывшиеся.

Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции загорелся Собор Парижской Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест Собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал восстановление Нотр-Дам за пять лет. На восстановление пострадавшего от пожара собора за день собрали 600 млн евро.