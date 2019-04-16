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На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро

Сбор средств продолжается.

На восстановление собора Нотр-Дам де Пари за день собрали 600 млн евро
Фото: EPA/UPG

Физические лица и компании поддержат восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара 15 апреля. По состоянию на сегодня, количество пожертвований на восстановление собора достигло 600 млн евро, пишет "Немецкая волна".

Среди крупнейших благотворителей - семья французского миллиардера Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), которые пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму отдаст на восстановление собора семья Беттанкур, владеющая концерном L'Oréal. Не менее 100 млн евро пожертвует на реставрацию Нотр-Дам и один из богатейших людей Франции - Франсуа Анри Пино, чья компания Kering обладает брендами Gucci и Yves Saint Laurent. Французский нефтяной гигант Total также жертвует 100 млн евро.

Фонд French Heritage Foundation получил согласие от анонимных благотворителей на пожертвования в размере более 1,6 миллиона евро. Также "анонимные парижине" собрали по состоянию на день 16 апреля 20 тысяч евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Ряд компаний и меценатов объявили о готовности выделить на это средства, правительства других государств обещают техническую поддержку.

Руководительница мэрии Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 млн евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать 10 млн евро на реставрационные работы.

Напомним, вечером 15 апреля огонь охватил верхнюю часть собора Парижской Богоматери и привел к значительным разрушениям крыши здания: обвалился шпиль собора вместе с частью кровли. Пожарным удалось спасти основные элементы структуры собора, а также две башни и фасад здания. Собор Парижской Богоматери считается одним из шедевров готической архитектуры. Его начали строить в XII веке. Строительство монументального сооружения продолжалось почти 200 лет.

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