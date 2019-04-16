Российский суд приговорил гражданина Норвегии к 14 годам строгого режима за шпионаж

Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Осужденный не признал своей вины, он заявил, что не будет обжаловать приговор, а попросит о помиловании, сообщает российский "Интерфакс".

Дело Берга имеет гриф "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме. Сегодня суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Фруде Берг- бывший сотрудник пограничной службы Норвегии. Его задержали в 2017 году, по версии ФСБ, он получал секретные документы. Адвокат норвежца Илья Новиков говорил, что его клиент стал жертвой провокации и думал, что просто передает деньги.

Мосгорсуд начал рассматривать дело норвежца 2 апреля 2019 года. Его обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодках. Берг отрицает свою вину и настаивает на том, что не вполне понимал, чем занимался и не осознавал возможных последствий своих действий.