На Храмовой горе в Иерусалиме вчера вечером, 15 апреля тоже был пожар. Возгорание случилось на охранном пункте рядом с молитвенной комнатой Эль-Марвана, на восточной стороне мечети Аль-Акса. Об этом сообщает Аlaraby.

Из людей никто не пострадал. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

Израильская полиция начала расследование инцидента. Она повела допрос охранника, который должен был дежурить во время аварии.

Сообщается, что на территории Храмовой горы находится целый комплекс мечетей. Сама гора – часть старого города Иерусалима. Ее считают наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм.

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 апреля 2019 г.

Напомним, вчера, 15 апреля был еще один крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции. Возгорание началось в реконструируемой части здания.

По состоянию на утро, 16 апреля, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Каменная часть Собора - 850-летнее каменное сооружение готического здания - уцелела. Обе башни собора и его фасад удалось спасти.

Сообщается, что французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже выделили 300 млн евро на восстановление здания.