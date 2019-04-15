ЕС окончательно принял антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"

Совет Евросоюза утвердил изменения к газовой директиве ЕС, распространяющие европейские нормы на газопровод "Северный поток-2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря.

Голосование прошло на заседания Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 15 апреля. Изменения поддержали 27 государств-членов ЕС, Болгария воздержалась, передает DW.

Это последний этап принятия изменений в Газовую директиву, являющуюся часть Третьего энергопакета ЕС. На текущей неделе документ должны формально подписать во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. После этого обновленную директиву опубликуют в Официальном журнале ЕС, и на 20 день после обнародования она вступит в силу.

После чего газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран, будут работать по тем же правилами, что и находящиеся на территории государств-членов Евросоюза. Наибольшее влияние это окажет на "Северный поток-2".

Строительство "Северного потока-2" измененная Газовая директива автоматически не прекратит. Ведь завершать его или нет - это решение частной компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей "Газпрому". Впрочем, для того чтобы новый газопровод разрешили ввести в эксплуатацию, ему придется соответствовать намного более жестким требованиям, нежели, например, "Северному потоку-1", действующему с 2011 года. Эти условия, как отмечают в Брюсселе, призваны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей.

В связи со строительством "Северного потока-2" Еврокомиссия еще в 2017 году предложила внести изменения в европейскую Газовую директиву. Согласно предложению Брюсселя, на газопроводы из третьих стран в ЕС должны распространяться те же правила, что и на трубопроводы внутри ЕС. Одно из них: поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода, а его оператор обязан предоставлять доступ к нему другим поставщикам.

Новая редакция директивы имеет большое значение для переговоров между Украиной и РФ по транзиту газа со следующего года. Нынешний контракт между Киевом и Москвой истекает 31 декабря. Запуск "Северного потока-2" позволит России поставлять по нему часть газа, ныне транспортируемого в ЕС через территорию Украины.