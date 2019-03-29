​Коболев: Россия не успеет запустить "Северный поток-2" с 1 января

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что отказ Дании согласовать маршрута газопровода "Северный поток-2" приведет к отсрочке его запуска.

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе на конференции, посвященной вопросам безопасности поставок газа в Европу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка. Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года [когда заканчивается транзитный контракт с "Нафтогазом"]", - заявил Коболев.

По его словам, в таких условиях российскому "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу до минимума, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам.

"Если нет "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2", "Газпрому" будет не хватать небольшой порции возможностей, что не позволит ему полностью выполнить обязательства [без транзита через Украину]. Если есть "Турецкий поток-2", но нет "Северного потока-2", "Газпром" может справиться без Украины, но оставаясь на минимальном уровне. Если есть оба, то тогда "Газпром" может справиться без Украины", - пояснил Андрей Коболев возможные расклады.

По его мнению, "Газпром" может отказаться от украинского транзита, сократить поставки газа в Европу и пытаться использовать сложную ситуацию для лоббирования "Северного потока-2". Вторым вариантом Коболев назвал контракт на транзит газа с Украиной. "Я думаю, что это наиболее вероятный вариант. Я думаю, что это будет выгодно всем", - сказал он.

При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что второй вариант развития событий также имеет два пути его реализации: долгосрочный контракт и краткосрочные заказы.

Коболев подчеркнул, что недавно озвученное предложение "Газпрома" продлить нынешний контракт для Украины неприемлемо: во-первых, с 2020 года в результате анбандлинга будет работать независимый оператор ГТС, а во-вторых, новый контракт должен отвечать всем требованиям европейского законодательства.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике Украины, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой Евросоюза.

Несмотря на это Германия на собирается отказываться от строительства "Северного потока-2". Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер и канцлер Ангела Меркель говорили, что прокладка газопровода возможна, если при этом сохранится транзит газа через территорию Украины после 2019 года.