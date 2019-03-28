Кабмин отчитался о снятии риска отключения воды с 1 апреля

Кабинет министров урегулировал проблемную ситуацию, из-за которой 5 миллионов украинцев могли остаться без воды с 1 апреля.

Об этом говорится на сайте Минрегионстроя.

Сейчас около 30 водоканалов получают электроэнергию от поставщика "последней надежды", которым было определено ГП "Укринтерэнерго". Срок потребления этой электроэнергии заканчивался 1 апреля, но, по словам профильного министра Геннадия Зубко, правительство решило продлить действие договоров "Укринтерэнерго" бессрочно - до тех пор, пока водоканалы не найдут другого поставщика или не перейдут в статус защищенного потребителя.

"Это решение позволит работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика. Дополнительно, правительство дало возможность водоканалам заключать с «Укринтерэнерго» договоры о реструктуризации задолженности за электроэнергию", - сказал Зубко в комментарии ТРК "Украина".

Он также сказал, что в парламенте зарегистрирован законопроект №9406, который позволит водоканалам не платить авансовые взносы за электроэнерегию. "Мы будем настаивать на его первоочередном принятии. Возможности платить авансовую плату водоканалы не имеют. Принцип их работы понятен всем - они поставляют воду только после того, как получат плату от населения, оптовых и промышленных потребителей. А на это уходит минимум месяц", - сообщил Зубко.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке электроэнергии.

Согласно новым правилам, производители смогут продавать свою энергию на разных рынках в разные отрезки времени (рынок двусторонних контрактов, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг), при этом цену будет устанавливать не Нацкомиссия, а рынок.