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Макар Пасенюк, ICU: Будущее - за альтернативной энергетикой Актуально

Макар Пасенюк, ICU: Будущее - за альтернативной энергетикой

На прошлой неделе в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области на территории села Пановцы введена в эксплуатацию вторая по мощности в Украине солнечная электростанция (СЭС) - «Каменец-Подольская».

Инвесторами проекта выступили группа ICU и американский фонд VR Capital Group. Общий объем инвестиций составил около 55 млн. долларов США.

СЭС «Каменец-Подольская» является одним из крупнейших объектов прямых иностранных инвестиций в Украине и будет содействовать переходу страны к возобновляемым источникам энергии. В том числе, выполнению обязательств Украины по сокращению выбросов парниковых газов не менее чем на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года в соответствии с Парижским соглашением 2015 года.

Предполагается, что СЭС на территории села Пановцы будет генерировать 68 ГВт "чистой" электроэнергии в год, что снизит выбросы СО2 на 67 тыс. тонн ежегодно. Станция введена в эксплуатацию компанией "Подольскэнерго", которая создала на станции 45 новых рабочих мест и ежегодно будет уплачивать 2,6 млн. грн в бюджет местной общины в качестве арендных платежей за пользование земельным участком.

«ICU уже некоторое время рассматривает возможности инвестирования в реальный сектор в свете определенных тенденций на финансовых рынках. Кроме этого, мы верим, что будущее – за альтернативной энергетикой. Сформированные же в Украине условия для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику - это, по моему мнению, самый успешный проект по созданию масштабного инвестиционного продукта на уровне государства», - прокомментировал Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

«И нам кажется, что это правильная стратегия, поскольку в Украине на сегодня 65% электроэнергии генерируется с использованием импортных ресурсов – угля, газа, ядерного топлива. Развитие независимой энергогенерации позволит сделать страну более устойчивой и, в среднесрочной перспективе, сократить платежный дефицит», - считает Макар Пасенюк.

Известно, что группа ICU также рассчитывает до конца года запустить в Житомире крупнейший в Украине завод по переработке несортированных твердых бытовых отходов (ТБО) по специальной МБО-Т технологии.

Справка

VR Capital Group Ltd., действующая через свои основные дочерние компании, включая VR Advisory Services Ltd. (все вместе - VR Capital Group), является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более $4,5млрд. Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами.

Группа ICU, основанная в 2006 году специалистами из ING, является лидером по управлению активами в Украине, ее портфель превышает $500 млн. Владельцем группы является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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