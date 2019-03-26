Остатки банка Курченко, которые на бумаге стоят 23,8 млрд гривен, продали за 15,7 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов продал остатки "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко по принципу "один банк - один пул" со скидкой 99,934%.

Торги состоялись 22 марта на площадке "Prozorro.Продажи", а 25 марта покупатель подписал протокол электронного аукциона с ликвидатором "Брокбизнесбанка" и организатором торгов - товарной биржей "Полонекс", пишет FinClub.

Балансовая стоимость активов составляла 23,829 млрд грн, но на торги их выставили по стартовой цене 256,94 млн грн, поскольку на предыдущем аукционе 11 февраля эти активы никто не захотел купить даже с 99,2-процентной скидкой, когда цена упала со стартовых 1,283 млрд грн до 256,7 млн грн.

Желание участвовать в новом аукционе выразили 12 участников, но только четыре участника сделали ставки. В ходе торгов на этапе полной распродажи активов банка цена могла упасть еще на 99% после того, как она уже упала на 99,2%, то есть цена могла опуститься с 256,94 млн грн до 2,569 млн грн. Но один из участников аукциона остановил торги на отметке 10,278 млн грн.

Повышенные ставки сделали ФК "Групп Фактор" (10,75 млн грн), ФК "Юнико Финанс" (11,563 млн грн), Асвио Банк (13,113 млн грн) и ФК "ДЕПТ Финанс", которая в итоге и победила, поскольку предложила больше всех - 15,682 млн грн.

Таким образом ФК "ДЕПТ Финанс" за 15,7 млн грн купила активы, которые "на бумаге" стоят 23,8 млрд грн. Финальная скидка составила 99,934%.

ООО "ФК "ДЕПТ Финанс" (с уставным капиталом 5 млн грн) на 100% принадлежит ООО "ДЕПТ Компани", которая на 70% подконтрольна Полховскому Александру Игоревичу, а на 30% - Полховскому Игорю Стахиевичу. Игорь Полховский в 2001-2005 годах был главой правления Асвио Банка, который сейчас также участвовал в аукционе. Эту финансовую компанию c 21 марта возглавляет Сергей Коренев, до этого - Александр Полховский (до лета 2016 года контролировал товарную биржу "Полонекс").

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал бизнесмена Сергея Курченко на 15 млн грн за покупку "Брокбизнесбанка" в 2013 году. Из 11,164 млрд грн акцентированных требований кредиторов банка ФГВФЛ на начало марта удовлетворили лишь 1,012 млрд грн.