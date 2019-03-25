Розвиток бізнесу — запорука успішної громади: приклад Гадяччини

У Гадяцькому районі ми готові підтримувати як великі підприємства так і бізнесменів початківців. Переконаний, підтримка будь-якої справи має розпочинатися інформаційної та консультаційної підтримки. Для цього ми вирішили створити в районі Фонд підтримки підприємництва. До слова, в Україні діє закон «Про державну підтримку малого та середнього підприємництва», у відповідності до якого, ми й створювали районний Фонд.
Мета Фонду - фінансова та організаційна підтримка підприємництва. Підприємець може звернутися по допомогу і на конкурсних умовах одержати фінансову позику з обов’язковим поверненням згідно договору.
У відборі можуть брати участь підприємці, які працюють на території Гадяцького району. Проекти повинні відповідати «Програмі розвитку малого та середнього підприємництва у Гадяцькому районі на 2018-2020 роки». Пріоритет надається ініціативам у сфері виробництва, побутового обслуговування, впровадження інноваційно-інвестиційних проектів, розвитку сільського господарства, а також туризму.
Наприклад, у 2018 рік Фонд допоміг реалізувати підприємницькі ініціативи на суму майже 1 мільйон гривень.
Фонд підтримки підприємництва має договори та меморандуми про співробітництво із Гадяцькою районною радою, територіальними громадами краю, Гадяцькою міською ОТГ. Для залучення додаткових коштів і можливостей, Фонд тісно співпрацює з банками в напрямку пільгового кредитування підприємців.
Також, Фонд, у співпраці, із Гадяцьким Центром зайнятості, ЦНАПом та Бюро правової допомоги, проводить навчальні семінари, на яких мешканці району отримують необхідні знання та навички для започаткування бізнесу.
Ми відкриті до співробітництва і запрошуємо молодих та енергійних підприємців відкрити власну справу на території Гадяцького району. Зі свого боку, гарантуємо “зелене світло” для розвитку бізнесу та готові підтримати кращі ініціативи.