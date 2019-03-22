Культурне посередництво

У травні у Флоренції буде відкрито пам‘ятник Тарасу Шевченку. Про це ми домовились з мером Флоренції Даріо Нарделла під час мого нещодавнього візиту до Італії. Це стане кроком у відповідь на відкриття у Києві у грудні 2015 року на Володимирській гірці пам`ятника Данте Аліг‘єрі. Тоді до процесу долучились не тільки члени нашої міжпарламентської групи дружби Україна-Італія, а й столична влада та Посольство Італії в Україні.

Встановити пам‘ятник Тарасу Шевченку планують в історичному середмісті Флоренції, популярному серед туристів з різних країн. Автором монументу є відомий український скульптор Олег Пінчук, який під час цього візиту і презентував італійській стороні проект майбутнього пам‘ятника.

Київ та Флоренція - міста-побратими, тому ми очікуємо, що у церемонії відкриття пам‘ятника візьме участь і Віталій Кличко, адже завдяки в тому числі і його безпосередній участі стало можливим відкриття у Києві пам'ятника Данте Аліг‘єрі.

Я глибоко переконаний, що культурні зв‘язки та їхній розвиток є гарним підґрунтям для розвитку й укріплення економічних та політичних відносин. Тим паче це важливо у відносинах з Італією, де сильні проросійські настрої.

Іншим аспектом, що сприяє налагодженню відносин між Україною та Італією, є міжпарламентська співпраця. За час роботи Верховної Ради 8 скликання нам вдалось налагодити таку співпрацю і навіть підписати влітку 2017 року Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Палатою Депутатів Італійської Республіки. Це вивело наші відносини на новий інституційний рівень, бо подібні договори Італія має лише з 27 країнами окрім України.

Наразі в новообраному Парламенті Італії завершується формування італійської частини групи дружби, яку координуватиме з їхньої сторони депутат Уго Капелаччі (партія «Форца Італіа»). Тому під час візиту до Італії скористався нагодою і особисто запрошував членів Парламенту долучитися до нашої міжпарламентсьї групи дружби. Зокрема, мав зустріч з квестором Палати депутатів Едмондо Чіріелли (партія «Брати Італії»). А в квітні, під час візиту сенатора Адольфо Урсо до Києва, пропонуватиму і йому долучитись до співпраці.

Щодо української частини групи дружби, то вона працює в незмінному складі з лютого 2015 року. Відповідно до Меморандуму, наприкінці 2017 року ми лише визначились з пріоритетними напрямками роботи та відповідальними за них депутатами. Так, я координуватиму роботу групи дружби та питання співпраці в політико-правовій сфері, Оксана Корчинська відповідальна за медичну та соціальну сферу, Ніна Южаніна - за співпрацю у фіскальному, митному та економічному напрямках. Анна Романова курує напрямок туризму, молоді та спорту, культури, а Ольга Бєлькова - співпрацю в енергетичній сфері та залучення досвіду використання альтернативних джерел енергії.

Як показує практика, до України, зокрема, в Парламенті Італії високий інтерес. З нагоди мого візиту до Італії в Комітеті у закордонних справах Палати депутатів Італії під головуванням Марти Гранде («Рух 5 зірок») провели окремі слухання по Україні щодо ситуації на Донбасі та перебігу виборчої кампанії. Обговорили ми також і російську агресію, анексію Криму та продовження санкцій проти Росії.

Безумовно, Італія залишається важливим партнером України в Європі і ми прагнемо поглиблення відносин з Італійським Парламентом та розраховуємо на підтримку італійською стороною наших ініціатив, спрямованих на встановлення миру в Україні.

Разом із тим не треба забувати, що хоч Італія і підтримує на офіційному рівні територіальну цілісність України, проте намагається уникати відкритого засудження дій російської влади, а скасування санкцій навіть передбачене в урядовій програмі. І кожна зустріч на високому рівні є нагодою донести позицію України - лише повне виконання Росією Мінських домовленостей є ключовою передумовою можливого перегляду санкцій.

Тому кожний спільний захід чи культурна подія - це можливість налагодити контакти, можливість покращити відносини між людьми, які вже в подальшому впливатимуть і на державну політику.