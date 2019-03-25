Есть ли жизнь без МВФ?

Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года объемом около $3,9 млрд. Первый транш в размере почти $1,4 млрд был предоставлен сразу. Это существенно поддержало курс гривны, а также дало возможность стране привлечь средства от других международных финансовых организаций - сотрудничество страны с МВФ является «маяком» для такого финансирования. Остальные транши в размере почти по $1,3 млрд будут предоставляться по итогам пересмотров программы в мае и ноябре текущего года.

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Согласно меморандуму новой программы, власти должны до конца марта принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" - так называемый закон о "сплите".

Законопроектом предусматривается разделение ("сплит") функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. Так, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Национальному банку, а Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных пенсионных фондов, фондов финансирования строительства, фондов операций с недвижимостью.

Верховная Рада в июле 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении, но дальше первого чтения дело не пошло: у нардепов нет консенсуса из-за опасений проведения такой же чистки на страховом рынке, который Нацбанк провел на банковском ( за пять лет с рынка было выведено более 100 банков).

Есть и еще одна глобальная проблема, которая становится камнем преткновения на пути страны к очередному траншу - решение Конституционного суда о признании неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

"Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

После решения Конституционного суда президент Украины и депутаты зарегистрировали 13(!) законопроектов о новом введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. В то же время МВФ, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех этих законопроектов из-за их несовершенства.

Есть и еще одно «но». МВФ также беспокоит задержка с большой приватизацией, которая до сих пор так не стартовала. Кроме того, власти пытаются убедить МВФ в том, что нет необходимости повышать цену на газ для населения с 1 мая, как это предусмотрено меморандумом. Дополнительные риски для транша – это возможная смена президента, а затем и правительства. В этом случае высока вероятность того, что «пауза» в финансировании может затянуться еще на какое-то время.

Какие риски могут появиться для страны в связи с переносом очередного транша кредита по программе с МВФ? Прежде всего, это повышение стоимости внешних займов для страны. Как сообщила министр финансов Оксана Маркарова, в 2019 году Украине необходимо одолжить около $4 млрд, так как бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов, что составляет треть государственного бюджета. Сколько стоит внешний займ для Украины без поддержки МВФ наглядно продемонстрировали последние выпуски еврооблигаций. Украина в октябре 2018 года разместила два транша евробондов: 5-летние на $750 млн с доходностью 9% годовых, 10-летние – на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых.

Кроме того, из-за приостановки сотрудничества Украины с МВФ может быть отложен очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро. Может появиться угроза и для стабильности национальной валюты, ведь поддержка МВФ также дает возможность НБУ наращивать международные резервы, которые являются "подушкой безопасности" для курса гривны.