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Лубни. Туристичний потенціал та бездоріжжя

В Лубни я приїхав на початку березня, коли весь пейзаж - це сніг та калюжі. “Тут ненавидять пішоходів!” - спершу подумав я, коли побачив тротуари у ямах та калюжах. Але потім я побачив дороги Лубен і зрозумів - у цьому місті рівно ненавидять ще й автомобілістів. 

Місто розташоване на трасі Київ-Харків. Окрім цього, до залізничного вокзалу прибувають приміські і пасажирські поїзда. У місті я не знайшов хостелів, та й готель, здається, один.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

У 1901 році через місто пройшла залізниця під час відкриття ділянки Київ-Полтава, а у 1996 році станцію було електрифіковано у складі лінії Гребінка-Лубни. Нині вокзал реконструйований. Він розташований у 30 хвилинах пішки від центру. Неподалік є зупинка маршрутних таксі. 

Фото: Александр Рудоманов

Вважається, що Володимир Великий заснував Лубни у 988 році як одну з фортець на річці Сула для захисту південних кордонів Київської Русі від кочовиків. Князю Володимира до тисячоліття міста відкрили пам'ятник:

Фото: Александр Рудоманов

Одна з найгарніших будівель міста - земська лікарня, збудована у 1913-1914 роках архітектором українського модерну Дмитром Дяченком. Під час Другої світової будівля згоріла, а під час відновлення втратили башню та кольоровий дах.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

За будинками сховалась колишня водонапірна вежа 1911 року. Виявилося, що ця історична споруда - житловий будинок, і там дійсно мешкають люди. 

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Трохи далі розташована школа - колишня будівля жіночого єпархіального училища, 1907 року відкриття. Спроектована архітектором О.М. Бекетовим на кошти від єпархіального свічкового заводу. Школа має три поверхи і побудована у стилі російського модерну. Деякі вікна зараз забиті, а частина класів не використовується. 

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Різдво-Богородична церква Лубен збудована 1899 року у стилі українського класицизму з цегли. В часи Радянського Союзу церква була зачинена, а на початку 1990-х років її знову відкрили. У 2000-х відбулась реставрація. Під час моєї поїздки вона була зачинена.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В колишній будівлі окружного суду, збудованого за проектом архітектора Бекетова у 1910 році, зараз знаходиться районна рада. Стан площі біля будівлі - жахливий, вона була вся в калюжах і ямах. Але при цьому сама будівля - велична.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Місто Лубни - дуже різне. Тут є і історичні будівлі, і нові споруди, і закинуті магазини, які, думаю, неодноразово грабували. Безумовно, у Лубен є величезний туристичний потенціал, який потрібно розвивати. Приїдьте і подивіться на це самі! Трьох годин вистачить для огляду міста. 

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , журналист
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