Фото: adm-pl.gov.ua

26 марта из аэропорта Полтавы отправился первый международный рейс.

Чартерный рейс по маршруту Полтава - Шарм-эль-Шейх (Египет) выполнила авиакомпания SkyUp Airlines, пишет местное издание "Полтавщина".

Самолет Boeing 737-700 с 149 пассажирами вылетел в 13:10.

Фото: adm-pl.gov.ua

Местные власти предполагают, что чартрерные рейсы из Полтавы впоследствии станут регулярными. На 2 мая запланирован первый рейс в турецкую Анаталию.

Впоследствии самолеты в Египет планируют отправлять каждый вторник, в Турцию - каждый четверг.

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: adm-pl.gov.ua

На сайте Полтавской ОГА говорится, что на восстановление аэропорта в Полтаве потратили 68 млн гривен. Ремонт коснулся взлетно-посадочной полосы, светосигнального оборудования, здания аэровокзала.

Необходимо еще около 90 млн гривен на закупку диайсера (машина для обработки самолетов противообледенительной жидкостью), пожарного автомобиля и восстановления посадочной полосы.

Напомним, что аэропорт "Полтава" получил статус международного в декабре 2017 года. Летом 2018 года аэропорт принял первый международный рейс.

Аэропорт "Полтава" был построен в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал был построен в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га и находится в 7 км к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час.

В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса длиной 2550 м и шириной 42 м, оборудована светосигнальная система посадки самолетов.