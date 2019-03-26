Суд отменил лимит в 30 поездок при монетизации льгот на проезд

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Кабинета министров об ограничении количества поездок в общественном транспорте при монетизации льгот на проезд.

Об этом говорится на сайте ОАСК.

14 марта 2018 года правительство Украины утвердило решение о монетизации льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Согласно принятому постановлению, обналиченные льготы должны выплачиваться из местных бюджетов в размере, который определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Суд, рассмотрев иск на указанное решение в порядке письменного производства, признал противоправными и недействительными части 1 и 2 пункта IV порядка монетизации льгот, где прописано ограничение в 30 поездок.

Решение ОАСК может быть обжаловано в апелляционном суде.