В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках

В Киеве утром 25 марта начали демонтировать путепровод на пересечении проспекта Петра Григоренко и Коллекторной улицы, который предназначался для нового жилого массива "Патриотика на озерах".

Об этом сообщила местная активистка Ольга Паржицкая в фейсбуке.

"Сегодня с четырех утра "Благоустройство" наконец демонтирует самовольно незаконно построенный банком Аркада путепровод над городским коллектором по улице Григоренко", - написала она.

ЖК "Патриотика на озерах" - одна из самых скандальных строек в Киеве. Проект предполагает, что на территории между озерами Тягле и Небреж в микрорайоне Осокорки-Центральные (юго-восток Киева) появится огромный жилой массив. В его состав должны войти сорок три 26-27-этажных дома. Девелопер проекта - банк "Аркада". Заказчиком выступает компания "Контактбудсервис", в аренде у которой находятся участки под застройку. Они были переданы ей в 2005 году под строительство жилого массива.

В конце февраля 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".

Как сообщает "Киеввласть", одним из эпизодов уголовного производства является строительство мостового путепровода с нарушением требований действующего законодательства.

Территория земельного участка, на котором расположен мостовой путепровод, относится к землям коммунальной собственности. Решение Киевсовета о передаче в собственность указанного земельного участка не принималось, информация о государственной регистрации права пользования на него в городском земельном кадастре отсутствует.

Также СБУ получила информацию о том, что Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева КГГА не выдавал и не регистрировал документы разрешительного и декларативного характера, дающие право на выполнение подготовительных и строительных работ по строительству мостового путепровода на пересечении ул. Коллекторной и просп. Петра Григоренко.