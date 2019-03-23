СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
ГлавнаяЭкономикаГосударство

НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн

Операторы доначисляли бытовым потребителям дополнительные объемы газа.

НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 2,5 млн грн
Фото: kyivgaz.ua

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетике и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую и обязала их к 5 апреля пересчитать платежки бытовым потребителям, убрав незаконно начисленные дополнительные объемы газа. Об этом сообщила глава регулятора Оксана Кривенко.

"Внеплановыми мероприятиями государственного надзора и контроля было установлено осуществление операторами ГРМ незаконных действий, которые заключались в доначислении бытовым потребителям дополнительных объемов природного газа", – сообщила Кривенко по итогам открытого заседания комиссии в пятницу.

Кривенко указала, что эти объемы были включены в объемы производственно-технологических потерь и предусмотрены в тарифе.

"То есть при таких обстоятельствах бытовой потребитель фактически должен был дважды оплатить один и тот же объем", – пояснила глава регулятора.

Она подчеркнула, что наложенные штрафы являются максимально возможными.

Кроме того, облгазы обязаны до 5 апреля проверить отсутствие таких неправомерных доначислений с применением коэффициентов приведения объемов природного газа к стандартным условиям другим бытовым потребителям, и пересчитать платежки на основании данных счетчиков газа, начиная с октября 2018 года.

Помимо того НКРЭКУ решил обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой провести детальное расследование признаков нарушения законодательства, выявленных в ходе внеплановой проверки лицензиатов.

Проверки других операторов ГРМ продолжаются, добавила глава регулятора.

Напомним, осенью 2018 года многие операторы газораспределительных сетей в платежках осуществили доначисление бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которое учитывало разницу в приведении к стандартным условиям. Сделали это облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также