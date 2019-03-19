Кировоградской области снизили тарифы на газ

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле снизит цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за кубометр.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

"В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством", - заявили в компании.

ГПК "Нафтогаз Украины" в конце 2018 года заменила газсбыт "Центргаз" в Кировоградской области. Соответственно, это предложение в основном касается только этого региона. В других областях монопольное положение занимают частные газсбыты, большинство из них входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Бытовые потребители в других регионах тоже могут подписать договор с ГПК "Нафтогаз Украины", алгоритм этой процедуры есть на сайте ГПК.

Напомним, 14 марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, тогда как в основном население платит по 8550 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ответ призвал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения, если у него есть такая возможность.