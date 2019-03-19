Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Выбирая зло
Выбирая зло
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Кировоградской области снизили тарифы на газ

"Нафтогаз" будет продавать своим клиентам газ на 17 копеек дешевле.

Кировоградской области снизили тарифы на газ
Фото: Maxal_Tamor/Depositphotos

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле снизит цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за кубометр.

Об этом говорится на сайте "Нафтогаза".

"В марте компании Нафтогаза воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством", - заявили в компании.

ГПК "Нафтогаз Украины" в конце 2018 года заменила газсбыт "Центргаз" в Кировоградской области. Соответственно, это предложение в основном касается только этого региона. В других областях монопольное положение занимают частные газсбыты, большинство из них входит в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Бытовые потребители в других регионах тоже могут подписать договор с ГПК "Нафтогаз Украины", алгоритм этой процедуры есть на сайте ГПК.

Напомним, 14 марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, тогда как в основном население платит по 8550 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ответ призвал "Нафтогаз" снизить цену на газ для населения, если у него есть такая возможность.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также